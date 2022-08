Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Seit Freitag steuere der Kurs des Edelmetalls mit hoher Geschwindigkeit auf die wichtige Unterstützung bei 1.720 USD zu und habe somit auch den Anstieg von Mitte Juli bis zum Verlaufshoch bei 1.807 USD Anfang August neutralisiert.AusblickIm bullischsten Fall befinde sich der Kurs des Edelmetalls in der letzten Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch bei 2.070 USD und gehe nach Tiefs bei 1.720 und 1.703 USD in eine deutliche Erholung über, die auch die 1.807-USD-Marke hinter sich lassen dürfte. Sollte die 1.703-USD-Marke dagegen deutlich gebrochen werden, könnte nur das Tief bei 1.680 USD weitere Verluste bis 1.640 USD und darunter bereits 1.615 und 1.600 USD aufhalten. In der aktuellen Situation wäre dagegen schon ein Anstieg über 1.755 USD das Zeichen für eine erste Entspannung. Oberhalb von 1.780 USD wäre zunächst mit einer Erholung bis 1.807 USD und 1.820 USD zu rechnen. (29.08.2022/ac/a/m)