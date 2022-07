Cooper habe jedoch hinzugefügt, dass die Goldpreise in dieser Woche zwar steigen könnten, sie aber nicht bereit sei, Entwarnung zu geben. Sie habe gesagt, dass weitere aggressive Zinserhöhungen für den Rest des Jahres den US-Dollar weiter stützen und den Goldpreis belasten würden. Die Bank gehe davon aus, dass der Goldpreis bis Ende des Jahres durchschnittlich bei etwa 1.700 Dollar liegen werde.



"Gold hat sich angesichts der Dollar-Stärke als widerstandsfähig erwiesen und ist dazu übergegangen, sich hauptsächlich am Dollar zu orientieren. Wir gehen davon aus, dass der Euro zum US-Dollar im dritten und vierten Quartal unter der Parität gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass es für Gold schwierig sein dürfte, nennenswert an Boden zu gewinnen", habe sie gesagt.



Trotz der langfristigen Herausforderungen, so Cooper, bleibe eine mögliche globale Rezession ein bedeutender Joker für das Edelmetall. Standard Chartered gehe davon aus, dass das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal schrumpfen werde. Cooper habe gesagt, dass eine anhaltend hohe Inflation in Verbindung mit einem geringeren Wachstum den Goldpreis stützen würde, selbst angesichts steigender Zinssätze.



Gold sei tatsächlich gefangen in einem schwierigen Umfeld. Einerseits sollte die hohe Inflation in Verbindung mit einer drohenden Rezession beflügeln, andererseits belaste der nach wie vor starke US-Dollar den Goldpreis. Heute Abend werde aber zunächst der Zinsentscheid in den Mittelpunkt rücken. Eine Zinsanhebung von "nur" 75 Basispunkten könnte Gold Rückenwind verleihen. (27.07.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank wird heute ihre Zinsentscheidung bekannt geben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Markt rechne mit einem weiteren Zinsschritt von 75 Basispunkten. Schlecht für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515)? Nicht unbedingt. Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered habe in einem am Freitag veröffentlichten Bericht erklärt, dass der Goldpreis in den letzten Wochen zwar zu kämpfen gehabt habe, die Preisentwicklung in der für das Edelmetall traditionell schwachen Jahreszeit jedoch ermutigend gewesen sei.