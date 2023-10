Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem kräftigen Anstieg hat der Goldpreis im Oktober ein starkes Comeback gegeben und ist auf das höchste Niveau seit rund drei Monaten gestiegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach dem scharfen Rückgang im September habe das gelbe Edelmetall seine Verluste nicht nur aufholen können, zuletzt habe es sich sogar der psychologisch wichtigen Schwelle von 2.000 Dollar angenähert. Spätestens bei einem Überschreiten der runden Marke sollte aufgrund möglicher Anschlusskäufe auch das in der US-Währung erreichte Allzeithoch von 2.072 Dollar nicht mehr ausgeschlossen werden.In vielen anderen Währungen habe der Goldpreis zuletzt bereits neue Bestmarken aufgestellt oder sei zumindest kurz davor. Im Zuge der Eskalation im Nahen Osten habe Gold zuletzt auch wieder verstärkt von seinem Ruf als Krisenwährung profitiert. Die Sorgen um eine Ausweitung des Konflikts habe gerade institutionelles Kapital zu einer Flucht in den sicheren Hafen bewogen. Trotz der gestiegenen geopolitischen Risiken sei die zu beobachtende Resilienz von Gold gegenüber den kräftigen Anstiegen von Zinsen und Anleiherenditen durchaus bemerkenswert. Beides wirke sich in aller Regel negativ auf den Goldpreis aus. Erste Stimmen sähen in der aktuellen Goldpreisentwicklung daher schon zunehmende Sorgen vor einer großen Schuldenkrise, bei der die internationalen Notenbanken zur Rettung einzelner Staaten intervenieren müssten. In einem solchen Szenario würde die Inflationsbekämpfung in den Hintergrund rücken, während mögliche Zinssenkungen den Goldpreis wohl in Richtung neuer Rekordhochs anschieben könnten. (Ausgabe vom 27.10.2023) (30.10.2023/ac/a/m)