"Ich glaube, dass die US-Aktien eine kleine Erholung erleben werden", habe er im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com gesagt. "Aber ich denke, die Tiefststände sind wahrscheinlich nicht erreicht, vor allem wenn die Energiepreise hoch bleiben und die Fed die Inflation bis 2023 bekämpft."



Streible habe gesagt, er werde darauf achten, ob Powell mit Schlagwörtern wie "vorsichtig" oder "datenabhängig" eine hawkishe Haltung signalisiere. Wenn der FED-Vorsitzende jedoch sage, "wir beobachten die Wirtschaft", dann könnte Powell "einen leicht dovishen Ton anschlagen, und das könnte die Risikoanlagen beschleunigen".



"1.800 Dollar beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist definitiv ein kritisches Niveau", so Streible. "Ich habe ein Jahresendziel von 1.950 Dollar, aber das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Umschwenken der US-Notenbank. Ich würde sagen, dass ich einige billige Call-Optionen auf der Oberseite habe." Die Inflation verlangsame sich in einigen Bereichen. "Der Energieaspekt der Inflation macht mir ein wenig Angst. Man sagt, dass eine von sechs Personen mit ihren Stromrechnungen im Rückstand ist. Goldman Sachs geht für das Jahresende von einem Rohölpreis von 130 Dollar aus. Der Energieaspekt wird also auf jeden Fall noch eine ganze Weile als Komponente der Inflation bestehen bleiben."



Sicher werde die Rede von Powell für Volatilität sorgen. Der Markt sei aktuell gespalten zwischen einem Zinsschritt von 50 Basispunkten und einem von 75 Basispunkten. Dennoch: Spätestens ab November sollte die FED einen Gang zurückschalten und im kommenden Jahr könnten bereits wieder Zinssenkungen anstehen. (26.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aktuell wartet alles auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Anleger würden sich neue Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank in Sachen Zinspolitik erhoffen. Wenn die Federal Reserve die Zinsen weiter anhebe und die Geldpolitik straffe, würden die US-Aktien auf neue Tiefststände fallen, sei sich Phil Streible, Chefmarktstratege bei Blue Line Futures, sicher.