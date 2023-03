Gold gelte unter Anlegern als klassischer sicherer Hafen, der in unruhigen Zeiten angelaufen werde. Im vergangenen Jahr sei die Preisentwicklung durch die stark steigenden Zinsen und den aufwertenden US-Dollar gedämpft worden. Seit einigen Monaten gehe es mit dem Preis aber wieder bergauf. Das Allzeithoch aus 2020 bei 2.075 Dollar sei nicht mehr weit entfernt.



Doch nicht nur die Unsicherheit am Markt sei ein Grund dafür, dass Gold steige. Eine entscheidende Rolle spiele die Entwertung des Dollars. Bereits letzten Montag habe die FED eine Finanzspritze in Höhe von 150 Milliarden Dollar für die Silicon Valley Bank (SVB) zur Verfügung gestellt. Das entspreche etwa einem Neuntel der Maßnahmen, die infolge des Corona-Lockdowns im März 2020 ergriffen worden seien. Damals sei der Goldpreis in weniger als fünf Monaten um über 40 Prozent auf sein Allzeithoch gestiegen.



Es sehe derzeit nicht danach aus, als würden die bisherigen Interventionen der Notenbanken ausreichen, um die Banken zu stabilisieren. Deshalb könnten weitere Liquiditätsprogramme ins Spiel kommen und Gold auf ein neues Allzeithoch steigen.



Derzeit spreche alles für höhere Goldpreise, da es entweder zu einer Verschärfung der Bankenkrise oder weiteren Liquiditätsmaßnahmen kommen werde. "Der Aktionär" geht seit Anfang des Jahres von einem Allzeithoch in 2023 aus und bekräftigt seine Prognose.



mit Material von dpa-AFX







