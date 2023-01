Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Anstieg über den Widerstand bei 1.875 USD setzte sich die Aufwärtsbewegung des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) auch in den letzten Tagen fort und trieb den Kurs des Edelmetalls zunächst an die Kursbarriere bei 1.920 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei seither schon mehrfach überschritten worden, ohne dass ein nachhaltiger Anstieg gelungen sei. Aktuell tendiere der Goldpreis aber stabil über dieser neuen Unterstützung seitwärts.



In Kürze sollte sich Gold auf den Weg in Richtung 1.960 und 1.973 USD machen. Ob mit oder ohne Umweg auf den Support bei 1.900 USD, müsse abgewartet werden. Die letzten Tage würden trotz aller Überkauftheit für einen direkten Ausbruch sprechen. Über 1.973 USD wäre sogar eine Ausdehnung bis 1.998 USD möglich. Unterhalb von 1.900 USD stünde dagegen ein Rückfall an die 1.875-USD-Marke an, ehe dort der nächste Aufwärtstrend folgen könne. Kurse unter 1.875 USD würden dagegen für Abgaben bis 1.848 USD sprechen. (23.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



