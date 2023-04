Die Mehrheit der Befragten gehe laut dem FedWatch Tool davon aus, dass die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte steigen würden. "Viel entscheidender wird aber werden, welchen Ausblick die Notenbank gibt", so Markus Bußler. Sprich: Werde die FED eine Zinspause signalisieren? Oder würden noch weitere Zinsschritte folgen? Eine Zinspause würde der Markt aller Voraussicht nach als Zins-Top interpretieren. Das dürfte dem Goldpreis helfen. Auch bei Silber sehe es nicht anders aus. Bislang sei dies nach einer 30-Prozent-Rally binnen weniger Wochen eine ganz normale, in einer bullishen Flagge verlaufende, Korrektur.



Bei den Minenaktien komme heute Bewegung in die Sache: Mit Agnico Eagle, Newmont und Eldorado würden gleich drei große beziehungsweise mittelgroße Goldproduzenten Zahlen melden. Das erste Quartal sei durch einen hohen Goldpreis gezeichnet gewesen, was sich positiv auf die Gewinne der Unternehmen auswirken sollte. Schwächere Zahlen habe bereits K92 gemeldet, der Konzern habe die Anlage im Januar außerplanmäßig für Wartungsarbeiten abschalten müssen. Das zweite Halbjahr solle deutlich besser werden als das erste.



Im Lithiumsektor wirke der Schock aus Chile noch nach. Das Land mit den größten Lithium-Reserven weltweit wolle seine Lithiumindustrie mehr oder weniger verstaatlichen. Allerdings hätten sowohl SQM als auch Albemarle noch langlaufende Verträge. "Von Neuengagements in Chile, insbesondere bei Lithium-Explorationsunternehmen, würde ich allerdings die Finger lassen", habe Markus Bußler gesagt. Der Markt werde sich weiter in politisch stabilere Regionen verschieben. (27.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) arbeitet sich weiter an der Marke von 2.000 Dollar ab, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Ein nachhaltiger Ausbruch bleibe bislang versagt. Andererseits würden es die Bären auch nicht schaffen, Abwärtsmomentum zu entwickeln. Aktuell schaue jeder auf die kommende Woche. Am Mittwoch werde die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt geben.