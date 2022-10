Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) neigt weiterhin zur Schwäche, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aktuell habe das Edelmetall vor allem mit zwei Entwicklungen zu kämpfen. Zum einen werde Gold in Dollar gehandelt - und da der Greenback sich derzeit im Vergleich zu zahlreichen anderen Währungen äußerst robust präsentiere, verliere Gold für alle Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität. Hinzu kämen die hohen US-Anleiherenditen, die aufgrund weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank FED - laut FED-Watch sei die Wahrscheinlichkeit, dass am 2. November 2022 die nächste große Zinsanhebung um 75 Basispunkte anstehe, auf 99,8 Prozent gestiegen - noch immer Luft nach oben haben könnten. Und dies, obwohl die zehnjährigen US-Staatsanleihen mit rund 4,1 Prozent schon jetzt eine so hohe Rendite aufweisen würden wie zuletzt 2008.Mit Gold hingegen würden Anleger weder Zinszahlungen noch eine Dividende erhalten. Wenig Mut würden auch die aktuellen Daten des World Gold Council machen. Danach seien die ETF-Abflüsse im September mit 95 Tonnen so hoch gewesen wie seit März 2021 nicht mehr. Kurzum: Zumindest aktuell spreche - bis auf die Saisonalität - nicht allzu viel für steigende Notierungen. Dennoch: Gold habe in den vergangenen Jahrhunderten schon so manche Krise überstanden - und bleibe daher ein sinnvoller Depotbaustein. (Ausgabe vom 21.10.2022) (24.10.2022/ac/a/m)