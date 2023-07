Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls ist ein wichtiges makroökonomisches Ereignis des Tages, so die Experten von XTB.Das Dokument werde um 20:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht und werde sich auf die Sitzung vom 13. und 14. Juni 2023 beziehen. Die FED habe auf dieser Sitzung beschlossen, die Zinssätze unverändert zu belassen, habe aber gleichzeitig den Dot-Plot nach oben korrigiert, was auf zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr hindeute. Der FED-Vorsitzende Powell habe dies bei seinen halbjährlichen Anhörungen im Kongress sowie in seinen Kommentaren auf dem Zentralbankforum der EZB in Sintra, Portugal, betont. Auch andere FED-Mitglieder hätten gesagt, dass es in Bezug auf die Inflation noch einiges zu tun gebe. Dennoch werde es interessant sein zu sehen, ob das Protokoll eine Erklärung enthalte, warum eine Zinserhöhung auf der Juni-Sitzung nicht angebracht gewesen sei.Ein aggressives Protokoll, das den Anlegern die Gewissheit gebe, dass die FED ihren harten Kurs beibehalte, könnte sich negativ auf die Edelmetalle, einschließlich Gold , auswirken. Ein Blick auf das Gold-Chart im H4-Intervall zeige, dass sich das Edelmetall seit Anfang Juni 2023 in einem Abwärtskanal befinde. Gold sei kürzlich gestiegen und habe die obere Begrenzung der Handelsspanne im Bereich von 1.930 USD getestet, habe diese jedoch nicht überwinden können. Der Preis werde weiterhin in der Nähe gehandelt, aber es sei nicht auszuschließen, dass der Abwärtstrend wieder aufgenommen werde, insbesondere wenn das FOMC-Protokoll eine positive Überraschung darstelle. Andererseits könnte eine dovishe Reaktion auf das Dokument den Ausbruch über die Widerstandszone von 1.930 USD begünstigen, was ein höheres Hoch ermöglichen und eine Abwärtssequenz ungültig machen würde. (05.07.2023/ac/a/m)