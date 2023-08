Paris (www.aktiencheck.de) - Die 2.000-Dollar-Hürde scheint für den Goldpreis nach wie vor zu hoch zu sein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem das gelbe Edelmetall Ende Juli mit 1.980 Dollar knapp an der zuletzt im Mai überwundenen Marke gescheitert sei, habe eine Feinunze am Dienstag teils nur noch 1.932 Dollar gekostet. Der festere Dollar und höhere Zinsen hätten ihren Tribut gefordert. Wenig erbaulich für die Gold-Aficionados seien auch die jüngsten Daten des World Gold Council gewesen, das von der niedrigsten Nachfrage seit dem ersten Quartal 2021 berichtet habe. Demnach habe der weltweite Bedarf im zweiten Quartal bei 921 Tonnen und somit 2,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Maßgeblich hierfür sei laut der Lobby-Organisation eine signifikant schwächere Nachfrage der Notenbanken gewesen, die im vergangenen Quartal nur 103 Tonnen Gold gekauft hätten und damit 35 Prozent weniger erworben hätten als vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr habe das World Gold Council im Vergleich zum Vorjahr einen Nachfragerückgang von 5,6 Prozent auf 2.062 Tonnen registriert. Schwach sei vor allem die Investmentnachfrage gewesen, die um mehr als 30 Prozent niedriger gelegen habe.Gute Nachrichten seien derweil aus dem Reich der Mitte gekommen: Laut der China Gold Association sei die dortige Goldnachfrage zwischen Januar und Juni gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 554,9 Tonnen gestiegen. Neben saisonalen Faktoren könnten sich in der zweiten Jahreshälfte auch die Zinssenkungserwartungen als wichtige Stütze für das Edelmetall erweisen. Vor diesem Hintergrund könnten sich insbesondere die US-Konjunkturdaten und die nächste Sitzung der US-Notenbank FED am 20. September als Treiber des Goldpreises erweisen. (04.08.2023/ac/a/m)