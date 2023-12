1. Die Notenbanken, vor allem die Notenbanken der Schwellenländer, würden Rekordmengen an Gold kaufen. Der Trend, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen, sei ungebrochen. 2022 sei ein Rekordjahr in Sachen Notenbankkäufe gewesen. 2023 - trotz höherer Goldpreise - dürfte dem kaum nachstehen. Die Notenbanknachfrage sorge dafür, dass auf dem physischen Markt kein Überangebot entstehen dürfte.



2. Soft Landing scheine das neue Zauberwort zu sein. Sprich: Volkswirte würden mittlerweile glauben, dass die USA eine Rezession vermeiden könnten. Sei das wirklich so? Trotz eines Rekordtempos bei den Zinsanhebungen solle die Wirtschaft keinen Schaden nehmen? Der Arbeitsmarkt präsentiere sich noch relativ fest. Doch die Wolken würden sich eintrüben. 2024 dürfte das Jahr werden, in dem sich die Realität zeige. Die Rezession könnte viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischen und in Gold treiben.



3. Money Manager seien extrem unterinvestiert in Gold - von Goldaktien würden die Experten an dieser Stelle noch nicht einmal sprechen wollen. Trotz eines Rekordhochs bei Gold scheine kaum jemand den Sektor zur Kenntnis zu nehmen. Doch zuletzt habe es leichte Zuflüsse zu börsengehandelten Gold-ETFs gegeben. Dieser Trend sollte sich 2024 verfestigen und für einen deutlich höheren Goldpreis sorgen.



4. Die Zinsen in den USA dürften ihr Top gesehen haben. Es gebe bereits eine kleine Minderheit, die Ende Januar mit der ersten Zinssenkung rechne. Für die März-Sitzung rechne der Markt mittlerweile sogar mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit fallenden Zinsen. Das dürfte den technisch ohnehin angeschlagenen US-Dollar als Gegenspieler zu Gold weiter schwächen. Und den Goldpreis beflügeln.



5. Die Charttechnik: Eine alte Börsenweisheit laute, neue Allzeithochs würden neue Allzeithochs nach sich ziehen. Der Goldpreis habe zudem nicht nur in US-Dollar ein frisches Rekordhoch erreicht, sondern auch in vielen anderen Währungen. Der Weg Richtung 2.300 Dollar dürfte damit geebnet sein. Und seien die Minenaktien jetzt schon günstig, wären sie dann spottbillig. Selbst die hartnäckigsten Goldhasser unter den Institutionellen kämen dann an einem Investment wohl nicht mehr vorbei. (29.12.2023/ac/a/m)







Die Minenaktien seien nach wie vor die Sorgenkinder. Inflationsdruck habe im Jahr 2022 die Kosten steigen lassen. Die Margen hätten sich zwar aufgrund höherer Goldpreise zuletzt erholt. Doch die Anleger würden dem Braten noch nicht trauen. Das möge den zuletzt eher enttäuschenden Jahren verständlich sein. Doch wenn man sich die Bewertungen ansehe, die hohen Dividendenrenditen und die sauberen Bilanzen, dann erscheine das derzeitige Desinteresse des Marktes an Goldminen eher eine Kaufchance zu sein. Es gebe gute Gründe, wieso 2024 ein gutes Jahr für Gold und Goldaktien werden werde.