Bisher haben nur wenige Casinobetreiber den Börsengang gewagt

888 Holdings PLC gehört zu den bekanntesten Vertretern



Von allen Casinobetreibern an der Börse gehört die 888 Holdings PLC aktuell zu den berühmtesten. Die auch als 888.com bekannte Aktiengesellschaft unterhält einige beliebte Websites, darunter 888casino, 888poker und 888sport. Neben diesem an der Londoner Börse notierten Unternehmen sind beispielsweise auch das schwedische Unternehmen Betsson AB und die europäische bet-at-home.com AG interessant.



ETFs sind eine gute Alternative zu Aktien

Wer nicht in einzelne Aktien investieren möchte, sollte sich die sogenannten ETFs anschauen, denn diese stellen eine gute Alternative dar. Ein Beispiel für einen solchen ETF ist der "HANetf Fischer Sports Betting and iGaming UCITS ETF". Der ETF umfasst überwiegend Aktien aus Europa und den USA, darunter zahlreiche Buchmacher und Online Casinos. Lediglich Unternehmen, welche mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Pferderennen oder Lotterien verdienen, sind vom ETF ausgeschlossen. Der "HANetf Fischer Sports Betting and iGaming UCITS ETF" ist somit eine gute Option für all diejenigen, welche ihr Glücksspielportfolio diversifizieren möchten.



Glücksspielmarkt birgt ein großes Potenzial

Für die Börsenwelt ist der Glücksspielmarkt noch jung und viele Anleger überlegen sich daher, ob ein Investment sinnvoll ist. Das lässt sich bejahen, denn der Markt hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass es inzwischen die unterschiedlichsten Arten von Online Casinos gibt, darunter beispielsweise Instant Withdrawal Casinos. Wenn Sie wissen möchten, was es mit diesen auf sich hat, können Sie hier mehr lesen.



Für die Börsenwelt ist der Glücksspielmarkt noch jung und viele Anleger überlegen sich daher, ob ein Investment sinnvoll ist. Das lässt sich bejahen, denn der Markt hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass es inzwischen die unterschiedlichsten Arten von Online Casinos gibt, darunter beispielsweise Instant Withdrawal Casinos. Wenn Sie wissen möchten, was es mit diesen auf sich hat, können Sie hier mehr lesen.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit war Glücksspiel in den USA illegal, weswegen viele große Unternehmen der Branche nicht die Möglichkeit hatten, an der Börse aktiv zu werden. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, da die einzelnen US-Bundesstaaten aufgrund von regulatorische Änderungen die Chance bekamen, Online-Glücksspiel zu legalisieren. Wie zu erwarten, haben die meisten diese Chance genutzt, was ein Wachstumskatalysator für den Markt war. Kein Wunder also, dass sich inzwischen viele Menschen überlegen, in Glücksspielaktien zu investieren. An sich ist das keine schlechte Idee, aber es gibt einige Dinge, die Anleger wissen sollten.Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern der Welt herrscht zumindest aus rechtlicher Sicht inzwischen eine weit positivere Stimmung gegenüber Online Casinos. Angesichts dessen scheint es logisch, dass viele Casinobetreiber den Börsengang wagen. Dieser Fall ist bisher noch nicht eingetroffen und tatsächlich sind nur wenige der Online Casinos unter https://online-kaszino.net an der Börse vertreten. Das dürfte allerdings auch daran liegen, dass Glücksspielanbieter weiterhin mit einigen Einschränkungen zu kämpfen haben. Zudem gibt es weiterhin viele Anleger, die dem Markt skeptisch gegenüberstehen. Das ist verständlich, da die Branche für die meisten Aktionäre Neuland sein dürfte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Casinobetreiber an die Börse gehen. Einige bekannte Namen sind bereits jetzt vertreten.