Die Branche der Spielotheken und Slots

Anlegen am Glücksspielmarkt

Die letzten Jahre waren keine einfache Zeit für den Markt, wirft man einen Blick auf die Performance über der vergangenen Jahre. 2023 öffnet sich die Wirtschaft nun wieder, daher steigen auch die Kurse langsam. Als zyklische Aktien sind sie auf die eingehenden Wetteinsätze angewiesen. Besonders die regelmäßigen Spieler bringen Stabilität, während der Kauf von Lottoscheinen beispielsweise mehr von der wirtschaftlichen Gesamtsituation abhängt. Genau hier liegt allerdings das Potenzial, denn Anleger können zyklische Aktien mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis kaufen. Außerdem lohnt sich neben dem Einsatz auf die großen Zugpferde der Branche auch ein Blick auf Softwareproduzenten und Entwickler, denn die Kurse der Branche im Hintergrund sind oft stabiler.



Tipp: Anlage in Softwareunternehmen

Wer in die im stetigen Wachstum begriffene Industrie investieren möchte, aber das Risiko zu minimieren versucht, findet die beste Option bei den führenden Softwareunternehmen der Branche. Evolution AB ist ein Software-Riese aus Schweden, der im Gaming Sektor tätig ist. Das Unternehmen designt einen Großteil der Slots- und Tischspiele vieler Online-Casinos und bildet so den technischen Rahmen für das Erfolgskonzept der Online-Spielhallen. Der erfolgreiche weltweite Vertrieb macht das Unternehmen zum Milliardenkonzern. Zugpferd des Unternehmens sind Live-Gaming und Slots. Besonders in den letzten Jahren konnte das Unternehmen sich drastisch vergrößern und liegt aktuell bei einer Marktkapitalisierung von über 17 Milliarden Euro.



Auch wenn die Aktie wie viele andere in der Bärenphase des letzten Jahres etwas gelitten hat, ist der Tech-Riese weiterhin profitabel und wuchs von einem Umsatzniveau von rund 115 Millionen Euro noch 2016 auf über 800 Millionen im vergangenen Jahr heran. Mit einer Dividende von 1,55 Prozent ist das Unternehmen besonders beliebt bei seinen Aktionären. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung zahlen Investoren allerdings den 31-fachen Gewinn und den 18-fachen Umsatz. Anlegern sollte daher auf jeden Fall bewusst sein, dass die Wachstumsaussichten eventuell von Unterbrechungen geprägt sind. Langfristig wird Evolution allerdings hoffentlich noch größere Marktabdeckung erreichen können, was sie auch in Zukunft zur Gewinn versprechenden Aktie macht.



Vor- und Nachteile der Glücksspielaktien

Wie jede Branche birgt auch die Anlage in Glücksspielaktien ihre Chancen und Risiken. Anleger sollten daher immer Vor- und Nachteile ihrer Investition abwägen, um erfolgversprechende Entscheidungen zu treffen. Ein klarer Vorteil von Investitionen in die Branche ist Krisensicherheit, denn gespielt wird immer, so zeigt es die Vergangenheit. Auch die Tatsache, dass gesetzliche Regulierungen in vielen Ländern zu einer kontrollierten Öffnung des Marktes führen, spricht für eine Investition. Starker Lobbyismus in der Branche und auf allen Märkten sowie der Wandel zum mobilen Glücksspiel sind weitere Faktoren, die für zukünftiges Wachstum mit steigenden Gewinnen und Renditen sprechen. Dennoch darf für die Risikoabwägung mitbedacht werden, dass nicht alle Nationen Glücksspiel erlauben und die Branche immer wieder von Symbolpolitik betroffen sein kann. Auch Kursentwicklungen können, selbst wenn sie langfristig im Wachsen begriffen sind, volatil sein.



Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anlage in dem Sektor vielversprechend wirkt und auch Experten an weiteres starkes Wachstum glauben. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, investiert nur so viel, wie er auch bereit ist zu verlieren. So kann man ruhig schlafen und sich über allfällige Gewinne freuen. (25.07.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Wenn es einen Geschäftsbereich gibt, der nie an Erfolg einbüßen musste, dann war es diese. Schon vor Jahrhunderten spielten Menschen, um Geld. Egal ob Wetteinsätze bei Sportveranstaltungen oder das Spiel um den Sieg bei beliebten Karten- oder Würfelspielen, der Nervenkitzel begeisterte seit jeher die Menschen. Egal ob in landbasierten Spielhallen oder online im Casino spielen auf loewen-play.de , Anbieter online und offline feiern weiterhin Erfolge. Und die Umsätze beweisen es. Allein im Jahr 2021 generierte die Glücksspielindustrie rund 44 Milliarden US-Dollar Umsatz.Nicht alle Menschen vertrauen auf ihr Glück beim Spiel und setzen stattdessen doch lieber auf eine andere Anlage. Aber auch da kommt man kaum noch an der Glücksspielbranche vorbei, denn wer in die beliebten Aktien investiert , profitiert von der Branche bei wesentlich geringerem Risiko. Immer mehr Anlageberater stellen Aktienbündel für den deutschen Markt zusammen, die ihre Profite aus Glücksspiel ziehen. Ein Portfoliomix aus heimischen genauso wie internationalen Unternehmen soll das Risiko streuen und höhere Renditen sichern.