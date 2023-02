"Die positiven Aussichten haben sich stabilisiert und die befürchtete große Krise ist nicht eingetreten, wie die fundamentalen Marktdaten untermauern. Für Anleger heißt es nun, sich weg von kurzfristig taktischen Gewinnmitnahmen hin zu einer strategischen Allokation aufzustellen. Trotz der positiven Signale wird nicht jeder Sektor zu den Siegern zählen. Hier gilt es, dass Portfolio aktiv und mit Augenmaß auszurichten", sage Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM.



Aktien: Schwellenländer und Zykliker bevorzugt



"Wir bevorzugen weiterhin Aktien aus Schwellenländern gegenüber US-Aktien, da sie durch die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft überdurchschnittliche Dynamik bei den Gewinnrevisionen aufweisen und relativ gesehen attraktiv bewertet sind", sage Brown. Positiv gestimmt sei er ebenfalls gegenüber zyklischen Aktienmarktsegmenten, etwa dem Energie- und Finanzsektor. "Zykliker sind auf relativer Basis nicht teuer bewertet und haben unserer Ansicht nach mehr Spielraum für Kurszuwächse, um die besser als erwartete Entwicklung des Wachstumsumfelds widerzuspiegeln", begründe Brown.



Schwächelnder Dollar, steigende Rohstoffpreise



Auf der Anleiheseite sehe Brown in den Schwellenländern gute Chancen: "Die Zinsen von Hartwährungsanleihen sind attraktiv und die Risikoaufschläge dürften weiter sinken." Im Währungsbereich bevorzuge er den Japanischen Yen, den Mexikanischen Peso und den Australischen Dollar, während sich der Abwertungsdruck auf den US-Dollar fortsetzen dürfte. Zudem erwarte Brown eine Outperformance von Rohstoffen gegenüber globalen Aktien: "Das robuste nominale Wachstum insgesamt und insbesondere in China liefert zusammen mit einem knappen Angebot gute Voraussetzungen für steigende Rohstoffpreise." (14.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen wegen einer möglicherweise bevorstehenden Rezession, die wir ohnehin für übertrieben hielten, sind abgeflaut, so die Experten von UBS Asset Management (UBS-AM).Die Finanzmärkte seien in voller Breite gut ins neue Jahr gestartet, sage Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management. Zwei Faktoren hätten in besonderem Maße zur guten Kursentwicklung beigetragen. Erstens habe die Verlangsamung der Inflation das Vertrauen der Anleger gestärkt, dass die Straffungsmaßnahmen der Zentralbanken abklingen würden. Zu den größten Profiteuren dieses Meinungsumschwungs würden junge, noch unrentable Wachstumsaktien sowie langlaufende Staatsanleihen zählen.Zweitens gebe es Anzeichen, dass die globale Wirtschaftsaktivität wieder an Fahrt aufnehme. In den USA würden steigende reale Einkommen den privaten Konsum stützen. In Europa würden Frühindikatoren in Richtung Erholung deuten und die Energiekrise falle weniger schlimm aus als erwartet. Zudem stehe China in den Startlöchern, um wieder die Rolle der globalen Wirtschaftslokomotive zu übernehmen. Die Robustheit des globalen Wachstums dürfte künftig ein kraftvoller Beschleuniger für die Märkte sein. Allerdings erhöhe sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation hartnäckig und im Vergleich zum vorpandemischen Zyklus hoch bleibe.