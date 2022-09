Da die Federal Funds Rate derzeit bei 2,5% liege und sich der US-Arbeitsmarkt und die Wirtschaft besser als erwartet behaupten würden, würden die Experten davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinsschraube weiter aggressiv anziehen werde. Eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte in dieser Woche sei so gut wie sicher, und die Markterwartung eines Höchststands von 4% könnte zu konservativ sein.



In China würden zusätzliche politische Impulse vorbereitet. Ihr Augenmerk liege nach wie vor auf dem Wohnungsmarkt, wo die Transaktionen weiterhin rückläufig seien und das Wachstum der Neuinvestitionen auf ein neues Mehrjahrzehntstief von -12% gesunken sei. Auch das Exportwachstum sei rückläufig - im August um saisonbereinigte 5% gegenüber dem Vormonat. Dadurch werde ein größeres, umfassenderes Konjunkturpaket immer dringlicher.



Die Regierung habe seit August Maßnahmen im Umfang von fast 1% des Bruttoinlandsprodukts angekündigt, insbesondere neue Anleihekontingente und öffentliche Bankkredite zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten und zur Unterstützung des Wohnungsmarktes. Die Experten würden in den kommenden Monaten weitere ähnliche Maßnahmen erwarten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Mitte Oktober beginnenden Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas, auf dem Xi Jinping wahrscheinlich für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigt werden werde.



Der Großteil der neuen Maßnahmen werde fiskalisch sein. Der zunehmende Kapitalabfluss aus China, der durch die Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt, die Unsicherheit infolge der Pandemie und die strengen regulatorischen Auflagen für Privatunternehmen ausgelöst worden sei, habe den Renminbi unter Druck gesetzt. Dieser Trend sei durch die sich verschlechternden Exporterwartungen noch verstärkt worden. Durch diese Faktoren sei der Spielraum für eine stärkere geldpolitische Lockerung begrenzt. Auch die Kreditnachfrage sei aufgrund der Vertrauenskrise im Privatsektor nach wie vor gering. Das bedeute, dass fiskalische oder quasi-fiskalische Impulse über die öffentlichen Banken wirksamer sein würden, um das Wachstum der Binnennachfrage anzukurbeln.



Die Experten seien weiterhin für ein enttäuschendes globales Wachstum positioniert, und zwar aus drei Hauptgründen: die angeschlagene chinesische Wirtschaft, die Energiekrise in Europa und die aggressive Straffung der Geldpolitik in Europa und den USA. Das Multi-Asset-Modell-Portfolio bleibe in globalen Aktien untergewichtet. Die Experten würden glauben, dass die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr zu optimistisch seien. Der Margendruck werde weiter zunehmen, und die Konjunkturabschwächung werde die Unternehmen daran hindern, die höheren Inputkosten vollständig weiterzugeben.



Darüber hinaus seien die Experten nicht der Meinung, dass die Bewertungen in dieser Zeit der straffen Geldpolitik einen guten Puffer gegen enttäuschendes Gewinnwachstum darstellen würden. Wenn die Realrenditen weiter steigen würden, würden die Bewertungen wahrscheinlich noch weiter sinken.



Regional würden die Experten an ihrer starken Untergewichtung in Aktien der Eurozone festhalten. Das Basisszenario für Europa sei eine Rezession, die das Gewinnwachstum in den negativen Bereich bringen dürfte. Die EZB habe klar gesagt, dass sie die Zinsen weiter anheben werde. Die Experten hätten ihre Sektorallokation nicht geändert und würden an einer leichten defensiven Ausrichtung in den Bereichen Gesundheitswesen und Versorger festhalten. Sie würden in Kommunikationsdienstleistungen und Immobilien untergewichtet bleiben, zwei Sektoren, die durch höhere Realrenditen gefährdet seien.



Im Bereich Fixed Income hätten die Experten ihre Untergewichtung in Treasuries und Bundesanleihen von hoch auf moderat reduziert. Die Renditen zehnjähriger Anleihen seien seit Anfang August rasch gestiegen und hätten fast wieder ihre Höchststände vom Juni erreicht. Da die EZB in der letzten Sitzung ihren straffen Kurs bekräftigt habe und die FED in der kommenden Woche voraussichtlich um 75 Basispunkte erhöhen werde, hätten sie beschlossen, bei ihren Zinspositionen Gewinne mitzunehmen.



Angesichts ihrer Einschätzung einer hartnäckigen Inflation, insbesondere in Europa, und der starken Fokussierung sowohl der FED als auch der EZB auf das Risiko entankerter Inflationserwartungen würden die Experten bei den Renditen in den USA und in der Eurozone jedoch immer noch ein ordentliches Aufwärtspotenzial sehen.



Die Experten hätten ihre starke Untergewichtung bei Unternehmensanleihen der Industrieländer vorerst beibehalten. Da sich das globale Konjunkturbild verschlechtere und die Zinssätze steigen würden, dürften sich die Credit Spreads weiter ausweiten. Bei Schwellenländeranleihen würden sie neutral bleiben. Die Staatsanleihen der Schwellenländer in Hartwährung würden sich weiterhin im Einklang mit den Hochzinsanleihen der Industrieländer entwickeln. Die Bewertungen seien attraktiver geworden, aber der aktuelle Spread von 480 Basispunkten liege nur leicht über dem 25-Jahres-Durchschnitt.



Da die Wirtschaftspolitik in den Schwellenländern interventionistischer und weniger auf makroökonomische Stabilität ausgerichtet sei, als dies während des Großteils der 2000er und 2010er Jahre der Fall gewesen sei, und da steigende Zinssätze in den USA und Europa die Notwendigkeit für Anleger verringern würden, nach höheren Renditen in den Schwellenländern zu suchen, seien die Experten nicht davon überzeugt, dass sich die Spreads für Hartwährungen ausreichend ausgeweitet hätten. (19.09.2022/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die globalen Wachstumsaussichten sind nach wie vor düster: Die chinesische Wirtschaft schwächelt, Europa steckt in einer Energiekrise und einer Inflationsspirale, so die Experten von NN Investment Partners.Die EZB und die FED seien dabei, die Geldpolitik aggressiver zu straffen, um dem Risiko nicht verankerter Inflationserwartungen zu begegnen. Das Multi-Asset-Modell-Portfolio der Experten bleibe für dieses negative Szenario positioniert, das durch den zunehmenden Druck auf die Unternehmensgewinne noch verstärkt werde.Die meisten Risikoanlagen hätten sich in der vergangenen Woche erholt, möglicherweise aufgrund von Hinweisen auf eine stabile Nachfrage in den USA und Plänen der Europäischen Union, die Belastung der Haushalte und Unternehmen durch hohe Energiepreise zu senken. Die Experten würden dies als Teil eines längeren negativen Trends betrachten. Weitere staatliche Interventionen auf dem Energiemarkt seien angesichts der weiter steigenden Energiekosten und des bevorstehenden Winters dringend erforderlich.Die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee bei der Rückeroberung verlorener Gebiete würden die Entschlossenheit des Kremls nur noch verstärken, den Druck auf die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten durch weitere Unterbrechungen der Energieversorgung zu erhöhen. Für den Moment bedeute dies wahrscheinlich, dass die ukrainische Energieinfrastruktur, einschließlich des Kernkraftwerks Saporischschja, weiterhin angegriffen werden werde. Es sei auch wahrscheinlich, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa weiter reduzieren werde.Vor diesem Hintergrund dürften die Energiepreise weiterhin hoch bleiben und einen raschen Rückgang der europäischen Inflationsraten erschweren. Da sich die Europäische Zentralbank eindeutig auf das Risiko nicht verankerter Inflationserwartungen konzentriere, sollte man trotz der Konjunkturabschwächung auf mehrere weitere Zinserhöhungen vorbereitet sein.Das Multi-Asset-Modell-Portfolio der Experten sei weiterhin auf eine anhaltende Inflation, eine weitere Straffung der Geldpolitik, steigende Zinsen, weitere negative Wachstumsüberraschungen und zunehmenden Druck auf die Unternehmensgewinne ausgelegt. Aus taktischen Gründen hätten die Experten nach der letzten EZB-Sitzung, die so hawkish gewesen sei, wie sie erwartet hätten, beschlossen, einige Gewinne mitzunehmen und ihre Untergewichtung von Treasuries und Bundesanleihen zu halbieren.Die EZB-Führung sei der Ansicht, dass der Leitzins auch nach der letzten Erhöhung um 75 Basispunkte deutlich unter dem angemessenen Niveau bleibe. Christine Lagarde habe ausdrücklich erwähnt, dass die EZB beabsichtige, die Zinssätze auf den kommenden Sitzungen weiter anzuheben. Die Experten würden nun erwarten, dass der Einlagensatz einen Höchststand von 2,5% erreichen werde. Eine stärker als erwartet ausfallende Rezession werde die EZB wahrscheinlich dazu zwingen, die Zinserhöhungen im ersten Quartal 2023 zu beenden.Der Ausblick für die Federal Reserve bleibe unverändert. Mehrere FED-Gouverneure hätten kürzlich erklärt, dass das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen immer noch zu hoch sei, als dass das Tempo der Straffung verlangsamt werden könnte. Die US-Notenbank warte auf einen umfassenden Rückgang der Inflationsdynamik, bevor sie eine Kursänderung in Erwägung ziehe. Die Gesamt- und Kerndaten des Verbraucherpreisindex hätten im August deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Kernverbraucherpreisindex, der sich seit April abgeschwächt habe, sei erneut auf 6,3% gestiegen.