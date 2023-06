Hier würden noch die starken fiskalischen Stimuli der letzten Jahre nachwirken und teilweise (noch) die bremsenden Impulse der Zinsanhebungen übertrumpfen. Das gelte umso mehr, als auf die Industrieproduktion in den USA nur noch ca. 11% der Brutto-Wertschöpfung entfallen würden. In der Eurozone sei es etwas mehr, aber auch nur noch ca. 17%. Die Notenbanken könnten mit Zinsanhebungen nur bedingt die Nachfrage im Dienstleistungsbereich abkühlen, zugleich aber auch nicht völlig tatenlos bleiben, während die Inflation trotz Rückgängen deutlich über ihren Zielniveaus verharre.



Zugleich werde diese markante Zweiteilung der Wirtschaft nicht ewig anhalten können. Das berge einerseits die Chance, dass der produzierende Bereich sich bereits wieder aus der Talsohle herausbewegt hae, wenn im Dienstleistungsbereich der Boom abebbe. Das wäre das Szenario der "sanften Landung" der Konjunktur, welches die Märkte in den letzten Wochen zunehmend einpreisen würden. Offen sei freilich, ob in einem solchen Umfeld dann nicht auch die Teuerungsraten wieder nach oben drehen würden, nicht zuletzt aufgrund wieder anziehender Energie- und Rohstoffpreise.



Es bestehe aber andererseits das Risiko, dass die Notenbanken die Geldpolitik zu lange straffen würden und in einigen Quartalen auch der Dienstleistungsbereich dem produzierenden Gewerbe in die Rezession folge. Das wäre dann eine "harte Landung", die aber wohl kaum vor 2024 zu erwarten wäre. Beide Szenarien scheinen derzeit möglich, so die Experten von RCM.



Für die Schwellenländer bedeute das wohl eine zunächst noch fortgesetzt heterogene Entwicklung mit vergleichsweise wenigen positiven Impulsen aus China auf absehbare Zeit. Zugleich seien die globale Investorenstimmung und das Risikosentiment wohl erst einmal weiter positiv und das sollte auch Emerging-Markets-Vermögenswerte unterstützen.



Geopolitische Spannungen würden aber ein Risikofaktor bleiben, ebenso die angesprochenen Risiken für die US-Konjunktur im kommenden Jahr. Unabhängig vom relativ unklaren Ausblick für die kommenden sechs bis achtzehn Monate sehen die Experten von RCM die langfristigen Perspektiven vieler Schwellenländer-Aktienmärkte weiterhin positiv. Das gelte sowohl aufgrund der Aktienbewertungen als auch angesichts ihres überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials. (Ausgabe Juni 2023) (28.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Marktbewegungen im Mai waren insgesamt vergleichsweise unspektakulär, wenn man die Gesamtheit der Schwellenländer und der entwickelten Märkte betrachtet, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Größerer Ausreißer nach unten seien die chinesischen Aktien mit einem deutlichen Minus nebst einer weiter zur Schwäche neigenden Währung gewesen. Positiv hätten hingegen die Aktien in Indien und Brasilien herausgestochen. Auch Staatsanleihen hätten sowohl in den Industrienationen als auch in den Emerging Markets etwas schwächer tendiert. Bei den Kapitalflüssen habe sich der Trend der Vormonate fortgesetzt: recht ordentliche Zuflüsse bei Aktien, allerdings fast ausschließlich nach Asien; weiterhin leichte Netto-Abflüsse bei Schwellenländer-Anleihen.In den Diskussionen über die Wahrscheinlichkeit von Rezessionen in den USA oder der Eurozone gehe oftmals unter, dass dabei der Durchschnitt der gesamten Volkswirtschaft(en) betrachtet werde. Wenn sich aber wichtige Teilbereiche der Wirtschaft stark gegenläufig entwickeln würden, sage der Durchschnitt wenig aus. Konkret könnte man sagen, dass sich etwa weite Bereiche des produzierenden Gewerbes faktisch in einer Art Rezession befinden würden. Die meisten Rohstoffmärkte seien dementsprechend von nachgebenden Kursen gekennzeichnet. Auch etliche zinssensitive Sektoren würden zur Schwäche neigen, etwa der Immobilienmarkt (und hiervor allem Gewerbeimmobilien). Doch parallel dazu würden vielerorts die Dienstleistungen boomen, verstärkt Arbeitskräfte nachfragen und so wiederum auch Einkommen und neuerliche Nachfrage generieren.