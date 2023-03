Die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste geldpolitische Straffung der Notenbanken würden die Konjunktur weiter bremsen. In den USA belaste vor allem die Geldpolitik das Wachstum, in Europa sei die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise die wesentlichere Belastung. Es werde aber bei einer wirtschaftlichen Schwächephase bleiben, eine scharfe Rezession mit entsprechenden Einbrüchen bei der Ölnachfrage werde nicht erwartet.



Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme nur unterdurchschnittlich, die Ölnachfrage werde aber wieder zunehmen. Die Länder der OPEC+ würden als Reaktion auf die schwächere Ölnachfrage ihre Rohölförderung weiter zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um den Ölpreis zu stützen. Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine versuche Russland, seine Energielieferungen in Richtung Asien umzuleiten.



Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Ausgabe März 2023) (10.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenngleich die hartnäckig hohe Kerninflation die Wahrscheinlichkeit weiterer Leitzinsanhebungen in den USA und in Europa erhöht hat, wird keine scharfe Rezession in diesen für die Ölnachfrage bedeutenden Wirtschaftsräumen erwartet, was die Ölpreise nachfrageseitig stützt, so die Analysten der DekaBank.Zudem werde der chinesische Ölkonsum nach dem Lockdown-bedingten Rückgang 2022 in diesem Jahr wieder wie üblich zulegen. Angebotsseitig herrsche weiterhin Unsicherheit darüber, wie viel russisches Öl in Zukunft insbesondere in Richtung Asien exportiert werde. Die US-Ölförderung zeige eine nur moderate Dynamik, sie liege weiterhin deutlich unterhalb des Vor-Corona-Niveaus, und iranisches Öl kehre in absehbarer Zeit nicht auf den Weltmarkt zurück. Schließlich dürften die OPEC-Mitglieder ihre Strategie der Fördermengenkürzung erstmal fortführen. In der Summe werde der globale Ölmarkt im Jahresverlauf wohl etwas enger werden.