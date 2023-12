Vor dem Hintergrund einer möglichen deutlichen Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und einer anhaltenden Disinflation seien die Experten der Ansicht, dass festverzinsliche Wertpapiere unter Risiko-/Ertragsgesichtspunkten eine der am besten positionierten Anlageklassen darstellen würden. Insbesondere festverzinsliche Staatsanleihen wie etwa US-Treasuries seien mittelfristig eine attraktive Möglichkeit. "Da die Zinserhöhungen immer noch auf die Weltwirtschaft durchschlagen, glauben wir, dass eine übergewichtete Laufzeit-Position in Staatsanleihen, insbesondere US-Treasuries, es den Anlegern ermöglichen wird, niedrigere Zinsen und einen Anstieg im nächsten Jahr einzupreisen", so Matt Nest, Global Head of Active Fixed Income.



Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere erwarte State Street Global Advisors, dass eine langsamere Wirtschaft und ein fortschreitender Kreditzyklus die Unternehmenserträge und -bilanzen vor Herausforderungen stellen würden. Darüber hinaus würden die Experten davon ausgehen, dass es in den kommenden Quartalen lohnendere Einstiegsmöglichkeiten für Anleihe-Investoren geben werde.



Aktien hätten in diesem Jahr besser als erwartet abgeschnitten. Für 2024 dürfte es für die Anlageklasse schwieriger werden. Denn ihre jüngste Stärke zusammen mit steigenden Anleiherenditen habe zu einer geringeren Risikoprämie für Aktien und damit zu weniger attraktiven Aussichten geführt. Altaf Kassam, EMEA Head of Investment Strategy & Research, kommentiere: "Ein vorsichtigerer und preisbewussterer Verbraucher hat negative Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne. Anleger müssen also die Risiken für die Anlageklasse durch erhöhte Realzinsen, eine langsamere Geldversorgung und ein schleppendes Wirtschaftswachstum besonders im Auge behalten."



State Street Global Advisors werde daher für die verwalteten Portfolios einen selektiven Aktien-Ansatz verfolgen und sich auf Large-Cap- und Qualitätstitel konzentrieren. Diese sollten robuste Bilanzen, starke Marktpositionen und eine gute Positionierung aufweisen, um von politischen Initiativen zur Ankurbelung des Wachstums zu profitieren. Der US-Markt werde in diesem Fall aufgrund seiner Zusammensetzung des Sektors und des Wettbewerbsvorteils der Unternehmen bevorzugt.



Japan könnte währenddessen aufgrund der verbesserten Unternehmensführung und Kapitaleffizienz ein Lichtblick sein, was sich in verstärkten Aktienrückkäufen zeige. Diese könnten durch die hohen Barbestände in den Unternehmensbilanzen unterstützt werden. Europa werde jedoch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen mit Gegenwind konfrontiert sein. Die Straffung der Geldpolitik habe sich hier aufgrund eines weniger unterstützenden fiskalischen Hintergrunds schneller auf die Wirtschaft ausgewirkt als in den USA.



Vor dem globalen Hintergrund werde erwartet, dass die Schwellenmärkte anfällig bleiben würden, aber auch Chancen böten - insbesondere bei Hartwährungsanleihen und ausgewählten Schwellenmarktaktien. Im Hinblick auf die erhöhte Volatilität und Ungewissheit würden Staatsanleihen in Hartwährung attraktiver als lokale Anleihen erscheinen, da die Spreads bei Schwellenländern nach wie vor günstig seien und sich bei Ausbleiben einer Rezession in den USA weiter einengen könnten. (05.12.2023/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Advisors, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der State Street Corporation, hat heute den "Global Market Outlook 2024: Positioning the Pieces" veröffentlicht, der die wichtigsten Anlagethemen für das kommende Jahr skizziert.2023 habe voller marktbewegender Überraschungen, wie der anhaltenden Inflation, dem gedämpften Wachstum, einer abrupten Bankenkrise und der kontinuierlichen geldpolitischen Straffung gesteckt. Die Experten von State Street Global Advisors würden davon ausgehen, dass diese Unsicherheit für Anleger auch 2024 bestehen bleiben werde und das Wachstum weltweit unter dem Trend liegen werde. Obwohl weiterhin von einer "sanften Landung" ausgegangen werde, sollten Anleger angesichts des aktuellen Gegenwinds, der den globalen Volkswirtschaften entgegenschlage, vorsichtig bleiben.Denn die geldpolitische Straffung finde weiterhin ihren Weg durch das System. Lori Heinel, Global Chief Investment Officer, habe kommentiert: "Angesichts der eskalierenden geopolitischen Spannungen, der wichtigen anstehenden Wahlen und der Geldpolitik, die einen kritischen Punkt erreicht hat, wird das kommende Jahr für Anleger eine echte Herausforderung sein. 2024 wird mehr Flexibilität erfordern, um auf Marktsignale und verschiedene Faktoren des makroökonomischen Umfelds zu reagieren. Während sich bei Aktien durchaus Chancen ergeben können, bieten festverzinsliche Anlagen angesichts der aktuellen Zinssätze und des von uns erwarteten Wachstumspfads und der künftigen Zinssätze bessere Möglichkeiten."Ein anderes Hauptrisiko stelle die Eskalation geopolitischer Konflikte dar. Mit Blick auf das nächste Jahr erfordere die sich verändernde globale Landschaft eine genaue Beobachtung und eine flexible Positionierung des Portfolios. Die Unsicherheit in Bezug auf internationale Handelsbeziehungen über territoriale Konflikte bis hin zur Möglichkeit, dass anstehende Wahlen die politische Rhetorik neugestalten würden, würden hohe Aufmerksamkeit erfordern. Simona Mocuta, Chefvolkswirtin, habe hinzugefügt: "Eine Welt, in der das Wachstum unter dem Trend liegt und die Disinflation anhält, wird Anleger weiterhin vor Herausforderungen stellen, da eine sanfte Landung wahrscheinlich, aber nicht garantiert ist."