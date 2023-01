Die Stimmung der europäischen Verbraucher sei derzeit noch getrübt, doch fallende Energiepreise würden bereits für weniger Druck sorgen. Wenn das Vertrauen der Verbraucher wieder zunehme, würden sie auch wieder über die Kaufkraft aus den Staatshilfen aus der COVID-19-Pandemie verfügen.



Die britische Wirtschaft allerdings werde im Jahr 2023 unterdurchschnittlich abschneiden, da sie mit einer europaweiten Energiekrise und einem überhitzten Arbeitsmarkt zu kämpfen habe. Auch höhere Hypothekenzinsen würden erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben und die Verbraucher weiterhin unter Druck setzen, so Bell.



Jedoch werde nach Ansicht Bells auf die Rezession eine wirtschaftliche Erholung folgen, möglicherweise schon im kommenden Jahr. Die Parlamentswahlen könnten für Premierminister Sunak ein Anreiz sein, bereits jetzt zu handeln, um den wirtschaftlichen Aufschwung im kommenden Jahr zu unterstützen.



Die Markteinschätzung für das Wachstum der US-Unternehmensgewinne sei für das Jahr 2023 auf unterdurchschnittliche Werte gesunken, bleibe aber positiv. Die meisten Anleger seien jedoch weiterhin zurückhaltend. Stimme man Bells Ansicht jedoch zu, dass die USA erst eine Rezession benötigen würden, um die Lohninflation auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen, dann würden infolgedessen die Unternehmensgewinne unvermeidlich sinken.



"Im Aktienmarkt ist bereits viel Negativität eingepreist, aber das reicht noch lange nicht", habe der Volkswirt gesagt. "Die Geschichte zeigt, dass US-Aktien während einer Rezession immer fallen. Danach bieten sich neue Chancen. Wir erwarten aber noch für 2023 eine rasche Erholung."



Zudem werde auch China in der zweiten Jahreshälfte zur Erholung beitragen. Die Entscheidung, von "zero-covid" auf "full-covid" umzusteigen, sorge zwar für Chaos, werde eine wirtschaftliche Erholung jedoch nicht verhindern. Das werde Rohstoffe und Schwellenländeraktien insgesamt begünstigen. Allerdings seien das Bereiche, in denen Anleger sehr selektiv vorgehen müssten, um die große Vielfalt innerhalb dieser Anlagekategorien zu berücksichtigen. (19.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA sind nicht die Energiepreise Haupttreiber der Inflation, sondern vielmehr das Lohnwachstum von über 5 Prozent - das Ergebnis des überhitzten Arbeitsmarktes, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle.Die FED werde daher die Zinsen weiter anheben, um die Wirtschaft und damit die Nachfrage nach neuen Arbeitsplätzen zu drosseln, meine Bell. Damit die Lohninflation wieder mit dem allgemeinen Inflationsziel von 2 Prozent übereinstimme, müsse die Arbeitslosigkeit von derzeit 3,5 Prozent auf etwa 5 Prozent ansteigen.Allerdings sei die US-Wirtschaft sehr flexibel, sodass die Korrektur schnell erfolgen könne. In anderen Bereichen, wie dem Wohnungsmarkt, finde bereits eine solche Anpassung statt. "Ich glaube nicht, dass wir eine tiefe oder langanhaltende Rezession erleben werden. Die finanziellen Probleme, die normalerweise eine schwere oder langwierige Rezession verursachen, sind einfach nicht vorhanden", so Bell. "Das bedeutet, dass sich die Volkswirtschaften und Märkte im Jahr 2023 weiter erholen werden.""Im kommenden Winter sind die Gaspreise in Europa immer noch fünf Mal höher als in den USA. Nach wie vor ist der Anreiz also groß, die europäischen Märkte mit Energie zu versorgen. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Marktreaktion dürften eine positive Überraschung werden", so Bell.