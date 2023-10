Weshalb manche Menschen Autoimmunerkrankungen entwickeln würden, sei Gegenstand intensiver Forschung. In manchen Fällen würden Autoimmunkrankheiten vererbt. Bekannt sei auch, dass sie durch das Älterwerden und durch Umwelteinflüsse begünstigt werden könnten. Dazu würden beispielsweise Infektionen, Ernährung, Stress oder Umweltverschmutzung zählen. Die genauen Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen, beginnend von der oder den Ursachen bis hin zu den Krankheitssymptomen, würden bisher noch nicht vollständig verstanden.



Die Pharmaforschung könne somit noch keine Therapien anbieten, die an den Ursachen ansetzen würden. Sie stelle jedoch Medikamente bereit, welche die Immunreaktion des Körpers regulieren würden. Die Symptome von Autoimmunerkrankungen könnten somit kontrolliert beziehungsweise abgeschwächt werden. Dank dieser Medikamente würden viele Betroffene ein deutlich beschwerdefreieres Leben führen.



Der Erfolg solcher Medikamente zeige sich beispielhaft am Medikament Humira. Humira sei ein sogenannter TNF-Blocker. Diese würden zu den wichtigsten Innovationen in der Immunologie der vergangenen Jahrzehnte zählen. Humira diene der Behandlung von schwerer Plaque-Psoriasis und Rheumatoider Arthritis. Entwickelt worden sei es vom amerikanischen Unternehmen AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E). Das Medikament, dessen Patent nun jedoch abgelaufen sei, habe bisher akkumuliert über USD 200 Milliarden Umsatz generiert. Das sei Weltrekord.



Mehrere mittlere und größere Pharmaunternehmen würden im Wachstumsmarkt der Autoimmunerkrankungen konkurrieren. Wir beobachten vor allem Unternehmen, die in der Erforschung der Krankheiten am weitesten fortgeschritten sind, wobei natürlich gleichzeitig die höheren branchen- und unternehmensspezifischen Risiken zu berücksichtigen sind, so die Experten von Swisscanto. Gleichzeitig würden sich die Experten von Swisscanto auf Firmen fokussieren, die versuchen würden, auslösende Faktoren und Wirkungszusammenhänge von Autoimmunerkrankungen zu identifizieren, beginnend von der Genetik und der Umwelt bis hin zu den Symptomen der Betroffenen. Generell eröffne der Kampf gegen Autoimmunerkrankungen interessante Anlagechancen und biete Investierenden entsprechende Opportunitäten. (30.10.2023/ac/a/m)







