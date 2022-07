Die Kalibrierung dieses Prozesses werde jedoch sehr schwierig sein. Eine zu geringe oder zu langsame Straffung berge die Gefahr, dass die Inflationserwartungen aus den Fugen geraten würden. Das könnte eine Ära der ungebremsten Teuerung einläuten. Eine zu starke Straffung hingegen würde eine Rezession und, wenn sich die Angebotsseite schließlich erhole, möglicherweise eine Deflation auslösen. Die Zentralbanken hätten zu Beginn dieses Zyklus versucht, den Spagat zu schaffen und die Geldpolitik nur schrittweise zu straffen. Sie hätten gehofft, dass ein ausgewogener Ansatz die Erwartungen moderat halten und gleichzeitig der Angebotsseite Zeit zur Erholung geben würde, damit die Nachfrage in möglichst geringem Maße zerstört werden müsse.



Angesichts der anhaltenden Inflation bewege sich die Geldpolitik jedoch schnell auf das aggressive Ende des Spektrums zu. Könne ein aggressiverer, frühzeitigerer Zyklus sorgfältig genug kalibriert werden, um das Abwärtsrisiko zu minimieren? Es gebe gute Gründe, skeptisch zu sein. AB glaube zwar, dass es noch immer einen Pfad zu einer sanften Landung gebe, aber dieser Pfad werde mit jedem Monat hoher Inflation schmaler. Solange sich die Angebotsseite nicht rascher verbessere und für eine gewisse Entlastung bei den Faktoren sorge, die die Geldpolitik nicht kontrollieren könne, würden die Zentralbanken kaum eine andere Wahl haben, als die Nachfrage weiterhin aggressiv zu drosseln, selbst wenn dies zu negativem Wachstum führe.



In Anbetracht des schwierigen makroökonomischen Umfelds sei es keine Überraschung, dass die Finanzmärkte zu kämpfen hätten. In der Tat sei dieses Ringen ein entscheidender Teil der Wiederherstellung des Gleichgewichts der Wirtschaft. Die Geldpolitik wirke über das Finanzsystem und die Märkte. Höhere Zinssätze, breitere Kreditspreads und niedrigere Aktienkurse würden alle zu einer Verringerung der Nachfrage beitragen - und das sei genau das, was die politischen Entscheidungsträger anstreben würden. Daher erwarte AB nicht, dass die meisten Zentralbanken die Märkte in nächster Zeit stützen würden. Da sich das Wachstum noch weiter verlangsamen werde und die Inflation hoch sei, rechne AB mit anhaltender Volatilität.



Auch wenn die kurzfristigen Aussichten schwierig seien, sei es wichtig, die Dinge im Kontext zu betrachten. Nicht jeder Konjunkturabschwung sei eine Katastrophe; dies möge angesichts des Gewichts der letzten beiden Abschwünge (COVID-19 und die globale Finanzkrise von 2008) schnell vergessen werden. Ein typischerer Konjunkturabschwung werde wahrscheinlich flacher ausfallen als jene Episoden, zumal die Ausgangsbasis dieses Mal gut sei. Die Haushalte auf der ganzen Welt würden nach wie vor über eine solide Finanzlage verfügen - die Ersparnisse seien hoch, der Arbeitsmarkt sei stark und das Gesamteinkommen bleibe robust. Dies dürfte zumindest in den nächsten Quartalen eine Verlangsamung der Nachfrage ermöglichen, ohne dass es zu einem Einbruch komme. Das rasche Tempo dieses Konjunkturzyklus bedeute auch, dass der Unternehmenssektor offenbar nicht die übermäßige Verschuldung aufgebaut habe, die häufig den Beginn eines Abschwungs kennzeichne. Auch dies sei eine wichtige Quelle der Widerstandsfähigkeit, die den Schaden in den kommenden Monaten begrenzen dürfte.



Wichtig sei auch, dass die hohe Inflation nicht universell sei. In weiten Teilen Asiens herrsche nicht die gleiche Art von Preisdruck wie anderswo. Während die westlichen Zentralbanken die Geldpolitik straffen würden, bleibe die Politik in Japan extrem akkommodierend. Die chinesischen Entscheidungsträger würden sowohl die Steuer- als auch die Geldpolitik lockern, um ihre Wirtschaft auf Kurs zu bringen. Sobald die Inflation im Westen zurückgehe, dürfte die unterstützende Politik in Asien dazu beitragen, die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln.



China bleibe ein kritischer Teil des Systems. Eine der größten Herausforderungen der letzten Monate sei die Null-COVID-Politik des Landes und die damit einhergehenden Lockdowns gewesen. Vor dem Hintergrund der unterbrochenen Lieferketten wäre es ein wichtiger Beitrag zur Normalisierung der Weltwirtschaft, wenn China wieder ans Netz ginge. Die Entwicklung stehe noch am Anfang, aber nach mehreren Monaten der Enttäuschung hätten sich die chinesischen Wirtschaftsdaten gegen Ende des Quartals erholt. Das deute darauf hin, dass sich das Wachstumsbild dort verbessere. Die AB-Prognosen für das Wirtschaftswachstum lägen weiterhin über dem Marktkonsens. AB gehe davon aus, dass die chinesischen Entscheidungsträger alles Notwendige tun würden, um ihr offizielles BIP-Wachstumsziel von 5,0 Prozent bis 5,5 Prozent für dieses Jahr zu erreichen.



Alles in allem seien die Aussichten nicht einfach. Die Inflation sei hoch und werde wahrscheinlich vorerst anhalten, auch wenn sich das Wachstum verlangsame. Die Zentralbanken hätten keine gute Wahl: Die Bekämpfung der Inflation verlangsame das Wachstum, aber die Förderung des Wachstums steigere die Inflation. Im Moment liege es auf der Hand, die Inflation zu bekämpfen, auch wenn dies ein langsameres Wachstum und eine schlechtere Entwicklung der Finanzmärkte bedeute. Die wichtigsten Variablen, die es in dieser Phase des Zyklus zu beobachten gelte, seien die Inflation und die Inflationserwartungen. Sobald sich die Inflation abschwäche, wovon AB ausgehe, würden die Zentralbanken, solange die Inflationserwartungen moderat bleiben würden, in der Lage sein, einen Schwenk zu vollziehen und sich mehr um das Wachstum zu kümmern. AB gehe davon aus, dass dieser Schwenk das Signal dafür sein werde, dass ein Aufschwung - sowohl wirtschaftlich als auch finanziell - in Sicht sei. In der Zwischenzeit erwarte AB, dass die Volatilität das dominierende Thema an den Finanzmärkten bleiben werde. (04.07.2022/ac/a/m)





