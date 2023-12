Chancen bei Technologie, Gesundheit und Konsumgütern



Vontobel Quality Growth sei skeptisch, ob die "glorreichen Sieben" die Börsen langfristig weiter antreiben würden, auch wenn man für einige von ihnen sehr zuversichtlich sei. Zudem sehe man bessere Gelegenheiten: Etwa bei ausgewählten Titeln aus den Sektoren Gesundheitswesen und Konsumgüter, die auch in einem unsicheren Umfeld nachhaltiges Wachstum erzielen würden. Im Finanzsektor sehe Vontobel Quality Growth unter anderem Potenzial bei Börsenbetreibern und in der Technologiebranche setzen man bevorzugt auf die Blue Chips. Vontobel Quality Growth glaube insgesamt, dass Aktien hochwertiger Unternehmen mit einem inflationssicheren Geschäftsmodell und klaren Gewinnperspektiven deutlich attraktiver sein könnten als Anleihen, auch wenn diese wieder höhere Renditen aufweisen würden.



Bei Künstlicher Intelligenz (KI) würden Anleger dieses Jahr auf die Unternehmen mit dem stärksten Bezug zu KI sowie auf das spekulative Potenzial setzen. Vontobel Quality Growth halte es für schwierig, die mittelfristigen Folgen der KI zu einem solch frühen Zeitpunkt zuverlässig zu beziffern und konzentriere sich daher auf unmittelbare Anwendungsfälle. Mehrere der Techwerte, in die Vontobel Quality Growth investiere, hätten neue generative KI-Funktionen in ihr bestehendes Produktangebot integriert, um so ihre bereits vorhandenen Stärken in nachhaltigeres Ertragswachstum umzusetzen. Strenge Bewertungsdisziplin und Realitätssinn sehe Vontobel Quality Growth bei KI als entscheidend.



China: Langsame Erholung gehe weiter



Chinas Erholung habe bislang enttäuscht und Vontobel Quality Growth glaube, dass sich Konsum und Immobilien weiterhin eher schrittweise erholen würden. Vontobel Quality Growth suche nach beständigen und berechenbaren Unternehmen mit einem guten Ausblick. Vontobel Quality Growth überprüfe seine Beteiligungen sehr genau und im weltweiten Vergleich, um sicherzustellen, dass man unabhängig vom Standort oder vom Sektor in die besten Unternehmen investiere.



Europa: Niedrige Bewertungen, große Herausforderungen



Europa kämpfe mit höheren Leitzinsen, einer schwierigen Energiesituation und der Schwäche Chinas als wichtigem Handelspartner. Wirtschaftsfördermaßnahmen wie der Wiederaufbaufonds würden im Vergleich zu den US-Programmen verblassen. Zudem müssten einige Länder ihre Defizite abbauen. Insgesamt stehe Europa 2024 ein weiteres wirtschaftlich schwieriges Jahr bevor. Die Ausgangsbewertungen seien aber niedrig und obwohl das Gewinnwachstum im Durchschnitt schwach ausfallen dürfte, sollten sich einige Unternehmen - insbesondere diejenigen mit strukturellen Wachstumstreibern - als widerstandsfähig erweisen. (Ausgabe vom 20.12.2023) (21.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Risiken für die Aktienmärkte bestehen auch 2024 fort: Dazu zählen das Rezessionsrisiko, potenziell sinkende Unternehmensgewinne und zunehmende geopolitische Sorgen, so Matthew Benkendorf, CIO von Vontobel Quality Growth.Der im November verstorbene legendäre Investor und Vize-Vorsitzende von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, habe in einem seiner letzten Interviews mit dem TV-Sender CNBC betont, dass herausfordernde Märkte Durchhaltevermögen und das konsequente Nutzen von Chancen erfordern würden. Auch Vontobel Quality Growth halte im erwarteten Umfeld Durchhaltevermögen und Konsequenz für entscheidend. Dabei sehe Vontobel Quality Growth neben den Chancen vor allem drei potenzielle Risiken.Politik, Wirtschaft und Gewinne würeden den Ausblick belastenDie US-Wirtschaft habe zwar 2023 eine Rezession vermeiden können. Doch die Zinserhöhungen würden zeitverzögert wirken und in Verbindung mit sinkenden Konsumentenersparnissen und dem enormen Haushaltsdefizit auf eine Abkühlung 2024 hindeuten. Zudem dürfte die US-Notenbank FEWD sich schwer tun, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Das dürfte die Unternehmensgewinne zusätzlich belasten, zumal die Firmen konfrontiert seien mit Lohnerhöhungen und steigenden Finanzierungskosten, Lieferengpässen sowie politischen und geopolitischen Herausforderungen. Die US-Unternehmensgewinne seien dank der lockeren Geldpolitik, hoher Ausgabenniveaus und steuerlicher Anreize in den vergangenen Jahrzehnten besonders hoch gewesen. Doch das Umfeld dürfte sich im kommenden Jahr deutlich ändern und die Unternehmensgewinne belasten.