Auch in den USA hätten sich die Anleger schwer mit der Interpretation der aktuellen Inflationsdaten getan. Sie hätten sich mehrheitlich verunsichert gezeigt, dass die aktuelle Geschwindigkeit des Inflationsrückgangs die US-Notenbank FED wohl nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten werde. Gegengleich zur Entwicklung in Europa seien die US-Aktienindices zunächst überwiegend stärker ins Minus gelaufen, bevor sie sich gegen Handelsende noch ein wenig hätten erholen können. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe somit mit einem Minus von 0,46% geschlossen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe ein Minus von lediglich 0,03% verbucht. Gefragt gewesen seien gestern insbesondere Technologiewerte, obwohl sich gerade diese in den Monaten zuvor eigentlich als besonders zinsempfindlich präsentiert hätten. Unter anderem gestützt von steigenden Kursen im Chipsektor habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) einen Spitzenverlust von mehr als einem Prozent noch in Gewinne gedreht. Den Tag habe er jedenfalls 0,71% höher beendet.



An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis gestern weitgehend stabil gezeigt, habe über Nacht jedoch wieder etwas nachgegeben. So koste ein Fass der Nordseesorte Brent aktuell rund USD 84,60. Auch der Goldpreis sei über Nacht ein wenig zurückgekommen und notiere momentan im Bereich von USD 1.845 je Feinunze. EUR/USD sowie die Krypto-"Währungen" würden sich hingegen kaum verändert zeigen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen durch die Bank schwächer mit Rückgängen zwischen 0,2% (Tokio) und 1,6% (Hongkong, Seoul) präsentieren. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf eine Eröffnung im Bereich der Vortagesschlusskurse hindeuten. Im Tagesverlauf erwarte man abermals interessante Konjunktur- und Unternehmensberichtsdaten. (15.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Wochenauftakt präsentierten sich die globalen Leitbörsen am gestrigen Dienstag recht uneinheitlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Europas Börsen hätten zwar zunächst abermals solide Zugewinne einfahren können; mit der ersehnten Veröffentlichung der US-Inflationszahlen habe dann aber am Nachmittag eine regelrechte Achterbahnfahrt begonnen. In den USA habe sich die hohe Inflation nämlich grundsätzlich weiter abgeschwächt, allerdings sei sie diesmal nur leicht gesunken. Die Verbraucherpreise seien im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4% gestiegen. Das sei der niedrigste Anstieg seit Oktober 2021. Ökonomen hätten im Schnitt jedoch einen deutlicheren Rückgang von 6,5% im Dezember auf 6,2% erwartet. In der Folge hätten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) leicht im Minus geschlossen, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Zuwachs von 0,6% im Plus habe schließen können.