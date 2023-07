Ein stabilisierender Effekt gehe in den USA zunehmend von fiskalischen Stützungsmaßnahmen aus, bspw. dem Inflation Reduction Act und damit zusammenhängend der subventionierten Ansiedlung neuer Produktionsstätten. Als Anzeichen dafür könne die zuletzt erkennbare Stabilisierung der Bauausgaben interpretiert werden. Zwar würden diese derzeit insgesamt nicht mehr ansteigen, allerdings sei - anders als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 - und trotz deutlich gestiegener Zinsen noch keine Kontraktion der gesamten Bauausgaben erkennbar. Dabei würden geringere Ausgaben im Bereich Wohnen durch gestiegene Ausgaben im Bereich industrieller Bauvorhaben kompensiert.



Die Wahrscheinlichkeit einer tiefen Rezession der US-Wirtschaft in den kommenden Monaten werde dadurch gesenkt. Zudem seien aufgrund der auf 3,0 Prozent gesunkenen Inflationsrate im Juni erneut Hoffnungen aufgekommen, die US-Notenbank FED könnte nach einer wahrscheinlichen Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli schon am Jahresanfang 2024 die Leitzinsen wieder senken. Angesichts der nach wie vor hohen Kerninflationsrate - ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel - in Höhe von 4,8 Prozent dürfte die FED aber wohl weiter darauf hinweisen, dass man datenabhängig das weitere geldpolitische Vorgehen festlegen werde. Trotzdem bleibe eine Zinserhöhungspause nach dem bevorstehenden Zinsschritt ein wahrscheinliches Szenario.



Auch die EZB dürfte Ende Juli die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben und auf den anhaltend zu hohen Inflationsdruck verweisen. Allerdings werde die Inflationsrate auch in der Eurozone in den kommenden Monaten weiter sinken, wenn auch weniger schnell als im ersten Halbjahr, denn der Preis-Basis-Effekt durch den Vergleich der aktuellen Rohölpreise mit den Höchstständen des Vorjahressommers nehme sukzessive ab. Vor dem Hintergrund der globalen Nachfrageschwäche in der Industrie seien allerdings stärker als erwartet nachgebende Teuerungsraten im Verlauf des zweiten Halbjahres nicht unwahrscheinlich. Demzufolge sei vonseiten der EZB nach dem Juli-Zinsentscheid nur noch mit maximal einem weiteren Zinserhöhungsschritt zu rechnen.



Aus deutscher Sicht und auf die langfristige Perspektive ausgerichtet, sei es derzeit besonders dringlich, dem zuletzt beschleunigten Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu begegnen. Verschiedene Erhebungen hätten zuletzt angezeigt, dass vor allem hohe Kosten (Lohnneben- und Energiekosten sowie Steuern), langwierige und komplexe Bürokratie sowie ein zunehmender Fachkräftemangel und teils unzureichende Infrastruktur den Standort Deutschland schwächen würden. Auch deswegen sei der Saldo aus in Deutschland investiertem ausländischen Kapital und aus Deutschland im Ausland investierten Kapital im Jahr 2022 mit 132 Mrd. US-Dollar deutlich negativ ausgefallen.



Hinzu komme, dass eine aktuelle Umfrage unter ausländischen Arbeitskräften (Expats) verdeutliche, dass Deutschland erheblich an Attraktivität verloren habe. Damit sei die notwendige Stoßrichtung klar: Deutschland könne künftig nur als Hochtechnologiestandort mit verlässlichen Rahmenbedingungen, einer effizienten Verwaltung und hoher Attraktivität für Menschen und Kapital aus dem Ausland ausreichend wettbewerbsfähig sein. An dieser Zielsetzung sollten sich sowohl die Politik, aber auch Unternehmen und die Gesellschaft orientieren und die notwendigen Weichen entsprechend stellen.



Die Initiative für ein neues Einwanderungsgesetz der Bundesregierung sowie die Formulierung der China-Strategie der Bundesregierung seien erste richtige Schritte auf diesem Weg. Es gehe neben der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts auch darum, trotz protektionistischer Tendenzen und dem Umbau von globalen Lieferketten zur Reduzierung von Abhängigkeiten weiterhin den globalen Freihandel zu fördern. Als rohstoffarme und exportorientierte Volkswirtschaft werde Deutschland nur in einem Umfeld funktionierender internationaler Kooperation wirtschaftlich erfolgreich bleiben, zumal die Globalisierung der letzten Jahrzehnte gesamtwirtschaftlich sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern erheblichen Wohlstand gebracht habe. (14.07.2023/ac/a/m)







