Da viele europäische Unternehmen (ohne Großbritannien) nur einmal im Jahr eine Dividende ausschütten, war das zweite Quartal 2022 das erste seit 2019, in dem die meisten Unternehmen eine normale Dividende zahlten. Die Aufhebung der Zentralbankbeschränkungen für Bankdividenden war in beiden Regionen besonders wichtig.



Auch die sehr hohen Zuwächse der deutschen Automobilhersteller trugen wesentlich dazu bei. "Mercedes-Benz und BMW haben ihre Ausschüttungen im Vorjahresvergleich mehr als verdreifacht, Volkswagen erhöhte seine Dividende um die Hälfte und der Teilehersteller Continental schüttete erstmals seit der Pandemie wieder eine Dividende aus. Drastisch gestiegene Autopreise und eine Verbesserung des Absatzmixes hin zu margenstärkeren Fahrzeugen haben den Volumenrückgang mehr als ausgeglichen und die Gewinne in die Höhe getrieben. Insgesamt entfielen auf diese Gruppe sieben Zehntel des deutschen Dividendenwachstums im Jahresvergleich", erklärt Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors. Und weiter: "Insgesamt waren die 40,8 Mrd. US-Dollar aufgrund der Dollarstärke nicht ganz ein Rekord für deutsche Dividenden, aber auf Eurobasis haben die deutschen Ausschüttungen einen neuen Höchststand erreicht." Auch in der Schweiz und den Niederlanden erreichten die Ausschüttungen neue Höchststände.



Das Dividendenwachstum in den USA blieb mit 8,3% hinter dem weltweiten Wachstum zurück, dennoch führte der Anstieg zu einem neuen US-Dividendenrekord. Auch die kanadischen Dividenden erreichten einen neuen Höchststand.



Öl, Finanzwerte und Automobilhersteller waren die Haupttreiber



Die wichtigsten Sektortrends spielten sich international ab. Steigende Cashflows aufgrund der hohen Ölpreise führten dazu, dass die Ölproduzenten mit zwei Fünfteln zum Wachstum im zweiten Quartal beitrugen; insbesondere die Ölproduzenten in Brasilien und Kolumbien leisteten einen erheblichen Beitrag.



Weitere zwei Fünftel entfielen auf Banken und andere Finanzwerte, während die zyklischen Konsumgütersektoren, insbesondere die Automobilhersteller, ebenfalls ein starkes Dividendenwachstum verzeichneten. Geringere Sonderdividenden und eine deutliche Kürzung durch AT&T bremsten die Technologie- bzw. Telekommunikationswerte.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income, kommentiert: "Das zweite Quartal lag etwas über unseren Erwartungen, aber für das restliche Jahr ist kein so starkes Wachstum mehr zu erwarten. Viele der einfach zu erreichenden Gewinne sind nun realisiert, da die Aufholjagd nach Corona fast komplett vollzogen ist. Wir sind auch mit einer deutlich schwächeren Weltwirtschaft und dem Gegenwind durch den starken US-Dollar konfrontiert.



Auf dem Weg ins Jahr 2023 wird es keine Impulse mehr von den coronabedingten Nachholzahlungen geben. Darüber hinaus werden ein langsameres globales Wirtschaftswachstum und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bergbaudividenden ihren Höchststand fast erreicht haben, für weiteren Gegenwind sorgen. In Anbetracht der in den letzten Monaten zu beobachtenden Währungseffekte dürften die Wechselkurse das Gesamtwachstum im nächsten Jahr allerdings nicht wesentlich beeinträchtigen. Insgesamt sollte das Dividendenwachstum angesichts der aktuellen Wirtschaftsaussichten im nächsten Jahr geringer ausfallen.



Es ist wichtig, sich von kurzfristigen Unsicherheiten nicht die langfristige Sicht vernebeln zu lassen. Nichts deutet darauf hin, dass die weltweiten Dividenden langfristig nicht die gewohnte jährliche Wachstumsrate von 5-6% halten können. Der Konjunkturzyklus steigt und fällt, Wechselkursschwankungen verschwinden langfristig fast vollständig, und selbst die Auswirkungen von Corona auf die weltweiten Ausschüttungen wurden bereits überwunden." (24.08.2022/ac/a/m)







