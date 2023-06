Der Fokus der institutionellen Anleger richte sich daher auf die heutige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Dass die Währungshüter: um Notenbankchef Jerome Powell dabei das Zinsniveau in der aktuellen Spanne von 5,00% bis 5,25% nicht antasten würden, würden die meisten Beobachter bereits seit Wochen erwarten. Wie es danach weitergehe, werde aber immer unklarer. Eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbanken müsse nicht zwangsläufig das Ende der Zinserhöhungen bedeuten. Dies werde derzeit an den Märkten eingepreist und frühere Erwartungen, dass in der zweiten Jahreshälfte sogar Zinssenkungen wahrscheinlich seien, würden im Angesicht der immer noch erhöhten (Kern-)Inflation mehr und mehr in den Hintergrund treten.



Die US-Indices hätten ebenfalls ihren positiven Start in die Woche fortgesetzt. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe den positiven Grundton am besten in Gewinne ummünzen und gestern kurzzeitig sein Jahreshoch bei USD 14.932 markieren können. Der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seien ebenso mit Zugewinnen von 0,43% bzw. 0,69% aus dem Handel gegangen.



An den asiatischen Aktienmärkten setze sich der positive Trend nur teilweise fort: Die Indices aus Japan und Festland-China würden momentan Kursgewinne verzeichnen, während der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) aus Hongkong marginale Verluste verzeichnen müsse.



Der Ölpreis habe sich am Dienstag von seinen jüngsten Verlusten erholt und um 3,4% zugelegt. Heute Morgen koste ein Barrel der Nordseesorte Brent knapp USD 74,50. Neben der rückläufigen US-Inflationsrate und einem schwächeren Dollarkurs habe auch eine leichte Senkung des kurzfristigen Leitzinses durch die chinesische Zentralbank zur Stimmungsaufhellung beigetragen. Damit wolle die Notenbank die bisher enttäuschende Konjunkturentwicklung des größten Ölimporteurs ankurbeln. Gold habe sich im Vorfeld der Notenbanksitzungen günstiger gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.948 je Unze. Die Seitwärtsbewegung beim Bitcoin gehe weiter, heute Morgen liege die Notierung bei knapp unter USD 25.900.



Neben der FED werfe auch die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank ihre Schatten voraus. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass die EZB die achte Zinserhöhung in Folge beschließen werde. Allgemein werde morgen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet. Damit würde der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Verwahren überschüssiger Liquidität erhalten, von derzeit 3,25% auf 3,50% steigen. Beim zukünftigen Zinspfad würden die Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG eine weiter konsequent-restriktive, aber pragmatische geldpolitische Ausrichtung ohne lange Vorfestlegungen erwarten.







Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte wurden gestern vor allem von makroökonomischen Daten dominiert, die entscheidenden Einfluss auf die für heute angesetzte Sitzung der US-Notenbank und die morgige Zinsentscheidung der EZB haben werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Den Anfang hätten am gestrigen Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen der Eurozone und Deutschland gemacht, bei letzteren seien ebenso Daten zur aktuellen Lage veröffentlicht worden. Die Umfrage zur derzeitigen Stimmung sei erneut deutlich schlechter ausgefallen als erwartet, der Indikator befinde sich nach einer gedachten Phase der Erholung im Frühjahr wieder ungefähr auf Januar-Niveau. Bei der Umfrage zur künftigen Wirtschaftsentwicklung in Deutschland auf Sicht von sechs Monaten sei ein leicht optimistischeres Bild festgestellt worden - der Stimmungsindex habe sich marginal verbessern können und leicht über den Erwartungen gelegen. In Folge dieser gemischten Vorgaben hätten die europäischen Indices dennoch zulegen können. Nach einem guten Handelsbeginn habe man eine anschließende Schwächephase abgeschüttelt und im eindeutig positiven Terrain geschlossen. Damit hätten EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) an den positiven Wochenauftakt angeknüpft.Unterstützend für die leicht optimistischen Konjunkturerwartungen hätten gestern vor allem die US-Verbraucherpreise gewirkt: Die Inflation in den USA habe sich im Mai mit 4% (nach 4,9% im April) im Rahmen der Erwartungen weiter abgeschwächt. Die Teuerung sei somit auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Mit 4% liege sie zwar immer noch deutlich über dem Ziel der US-Notenbank und auch die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie gehe mit 5,3% nach 5,5% im Vormonat nur schleppend zurück.