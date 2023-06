Darüber hinaus seien die globalen Aktienmärkte von schwachen chinesischen Konjunkturdaten, die in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht worden seien, unter Druck gesetzt worden. Die Einkaufsmanagerindices, die als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft gesehen würden, hätten die Anlegerschaft enttäuscht. Mit einem Wert von 48,8 liege der Index für das verarbeitende Gewerbe im schrumpfenden Bereich. Erwartungen, die im Schnitt bei einem Wert von 49,4 gelegen hätten, seien nicht erfüllt worden. Der Hang Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe daraufhin -1,92% verloren.



In Deutschland seien gestern vorläufige Daten zum Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts veröffentlicht worden. Die Inflation habe im Monat Mai 6,1% betragen. Damit habe die Inflationsrate ihren niedrigsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Ökonomen seien im Schnitt von +6,5% ausgegangen. In Frankreich habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet: Die Inflation sei auf 6,0% gesunken, wobei die Erwartungen bei rund 6,4% gelegen hätten. Der rückläufige Preisanstieg samt Aussicht auf eine weniger restriktive Gangart der Geldpolitik habe den Euro belastet, welcher gegenüber dem US-Dollar auf ein Zweimonatstief gefallen sei. An Europas Börsen hätten die negativen Nachrichten aus den USA und China überwogen: Namhafte Indices hätten einheitlich im negativen Terrain geschlossen. Mit einem Verlust von -1,71% habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) am meisten abgeben müssen.



Die schwachen Wirtschaftsdaten aus China würden die Aussichten auf eine Zunahme der Ölnachfrage dämpfen. Der Ölpreis sei gestern erneut unter Abgabedruck geraten. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 73. Im Gegensatz dazu habe Gold, als "Safe Haven", von den eingetrübten Konjunkturaussichten profitiert. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.980 gehandelt. Der stärker werdende US-Dollar belaste den Markt für Kryptowährungen. Der Bitcoin habe aus diesem Grund gestern mit Abschlägen notiert und handele aktuell bei USD 26.825.



Nach gestrigen Kursverlusten würden sich die asiatischen Börsen heute Morgen einheitlich im positiven Bereich präsentieren. Auch für Europas Börsen würden die Frühindikatoren eine Eröffnung mit leichten Aufschlägen erwarten lassen. Der Datenkalender sei auch heute wieder gefüllt mit spannenden Makrodaten: Neben Inflationsdaten aus der Eurozone stünden Einkaufsmanagerindices aus den USA, Spanien und Italien sowie das Protokoll der jüngsten EZB-Zinssitzung auf dem Plan. (01.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den US-amerikanischen Börsen zeigte man sich am Mittwoch angesichts der bevorstehenden Kongressabstimmung über eine Anhebung der Schuldenobergrenze zurückhaltend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktienindices hätten alle im leicht negativen Bereich geschlossen, wobei der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit -0,70% den größten Verlust verzeichnet habe. Erst nach Börsenschluss an der Wall Street seien Ergebnisse aus dem Kongress präsentiert worden: Das Repräsentantenhaus habe für den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze gestimmt. Dieser werde nun an den Senat weitergeleitet, wo sich die Diskussion und Abstimmung bis zum Wochenende hinziehen könnte, insbesondere wenn einer der 100 Senatoren versuche, die Verabschiedung des Gesetzes zu verzögern. Der Zeitdruck sei groß: Laut Finanzministerin Janet Yellen könnte bereits am Montag eine Zahlungsunfähigkeit der USA eintreten.