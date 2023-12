Der US-Arbeitsmarkt überrasche wieder durch seine Stärke. So habe die US-Wirtschaft im November 199.000 neue Stellen geschaffen, die US-Arbeitslosenquote sei auf 3,7% gesunken. Sofort sei die Erwartungshaltung kurzfristig bevorstehender US-Zinssenkungen wieder etwas relativiert worden. Trotzdem: Die zentrale Stoßrichtung für die Kapitalmärkte im Jahr 2024 würden deutliche Zinssenkungen sein, welche im Besonderen die Anlageklasse Aktien deutlich unterstützen würden. Diese Erwartungshaltung zeige sich an den globalen Aktienmärkten nunmehr bereits trotz eines schwierigen Umfeldes seit Wochen.



Aktien



Trotz der sehr starken Aktienentwicklung in den letzten Wochen seien die Analysten der National-Bank AG auch für das Gesamtaktienjahr 2024 positiv eingestellt. Der grundlegende Treiber dafür sei die prognostizierte spürbar expansivere Geldpolitik der US-Notenbank und der EZB. Es habe sich in der Historie deutlich gezeigt: Die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft und der Kapitalmärkte seitens der Zentralbanken sei die zentrale Messlatte für die Performance an den Aktienmärkten - oftmals noch vor den Unternehmenszahlen. Aus dieser Warte heraus gesehen stünden die Ampeln für das Aktienjahr 2024 eindeutig auf grün. Die Analysten der National-Bank AG würden folglich ihre Aktienmarktprognosen für das Jahr 2024 über den Betrachtungszeitraum hinweg erhöhen. (13.12.2023/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte befinden sich bereits Wochen vor dem Weihnachtsfest in robuster Feiertagslaune, so die Analysten der National-Bank AG.Diese könne weder ein merklich besser als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht stören noch die gefühlt permanent schlechten geopolitischen Nachrichten. Letztere kämen insbesondere aus Nahost und zudem aus den Schwierigkeiten, den westlichen Konsens aufrechtzuerhalten, die Ukraine weiter deutlich in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen. Es zeige sich momentan abermals: Geopolitische Anspannungen würden hinsichtlich ihrer Bedeutung an den bzw. für die Kapitalmärkte oftmals von den Investoren bzw. Anlegern systematisch überschätzt. Die Kapitalmärkte würden im Regelfall diesbezüglich nur auf unmittelbare Katastrophennachrichten reagieren, im weiteren Verlauf solche Anspannungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das beste Beispiel diesbezüglich würden momentan die sich seit Wochen im Sinkflug befindenden Ölpreise liefern, die trotz des Krieges in Nahost signifikant auf dem Rückzug seien. Ein politisches Risiko, welches momentan an den Kapitalmärkten noch keine Rolle spiele, sei der in vielerlei Hinsicht äußerst ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl Anfang November des nächsten Jahres. Eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus würde sicherlich nicht nur für die Kapitalmärkte, aber auch da zu einer signifikanten Zunahme der Nervosität führen. Für die Kapitalmärkte sei dieses Ereignis - wohl auch zurecht - zeitlich noch zu weit entfernt, um sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Aber vielleicht würde auch ein solch epochales Ereignis nur für kurze Irritation an den Kapitalmärkten sorgen.