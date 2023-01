Gerade Branchen, die im letzten Jahr spürbar unter die Räder gekommen seien, würden nunmehr reüssieren. Dies gelte beispielsweise für viele Unternehmen aus dem Technologiesektor, die von der Erwartung niedriger Zinsen profitieren würden. In dieser Woche würden einige Schwergewichte aus dem US-Technologiesektor, wie beispielsweise Microsoft oder auch Intel berichten. Deren Ergebnisse bzw. Prognosen für die nächsten Quartale könnten durchaus richtungsweisend für den Technologiesektor im Speziellen, aber auch die Stimmung an den Aktienmärkten im Allgemeinen seien.



Als zusätzliche Stütze für die globalen Aktienmärkte fungiere zudem die Erwartungshaltung, dass die globale Konjunktur in 2023 deutlich besser laufen werde, als dies noch vor einigen Wochen angenommen worden sei. Insbesondere drei Gründe würden hierfür eine Rolle spielen: Zum einen die unerwartete Umkehr in der chinesischen Zero-Covid Politik, welche mit merklichen Hoffnungen auf deutliche Wachstumsimpulse in China, aber auch für die gesamte Weltwirtschaft verbunden werde. Zum anderen der signifikante Rückgang der Energiepreise in den letzten Wochen, wie er sich insbesondere im deutlich gesunkenen Gas-Preis niederschlage. Dies bringe Entlastung gerade auch für europäische Konsumenten und Unternehmen. Zum dritten helfe der US-Inflation Reduction Act, welcher vor allem auf dem Gebiet des Übergangs auf eine grünere und saubere Gesellschaft in den USA signifikante Investitionen und staatliche Unterstützungen enthalte.



Die Analysten der National-Bank AG sind weiterhin zuversichtlich für die Aktienmarktentwicklung im Anlagejahr 2023. Die globalen Lieferketten hätten sich nahezu wieder normalisiert, die Corona-Pandemie erscheine trotz aller Risiken, die mit der chinesischen Öffnung verbunden seien, beherrschbar. Die Realrenditen würden sich weiterhin deutlich im negativen Terrain befinden, so dass die relative Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage weiterhin gegeben sei. Zudem würden Aktien aufgrund ihres Sachwertcharakters einen guten Inflationsschutz bieten, insbesondere bei Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht. Der relativ milde Winter habe zu einem geringeren Energieverbrauch geführt als befürchtet, ein Ende des russischen Angriffkriegs in der Ukraine sei leider nicht absehbar, im Gegenteil sei im Frühjahr bei wieder wärmeren Temperaturen eine weitere Eskalation zu erwarten. Für die Aktienmärkte scheine der Krieg jedoch - wenigstens momentan - seinen Schrecken verloren haben. (24.01.2023/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Der freundliche Grundton an den globalen Aktienmärkten fand in den letzten zwei Wochen seine Fortsetzung, so die Analysten der National-Bank AG.Die Hoffnung auf deutlich sinkende Inflationsraten im Laufe des Jahres gekoppelt mit der Erwartungshaltung, dass die Notenbanken demzufolge relativ zeitnah ihren strikten Zinserhöhungskurs modifizieren würden, habe als Treiber der positiven Entwicklung in den letzten Wochen fungiert.