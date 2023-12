Heute richte sich der Augenmerk auf die Veröffentlichung des Konsumentenvertrauens sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Die RBI-Analysten würden für die Eurozone eine leichte Verbesserung des Konsumentenvertrauens auf -16,4, gegenüber -16,9 im Vormonat prognostizieren. Der Marktkonsens sehe auch in den USA eine leichte Verbesserung vor. Diese Daten könnten wichtige Hinweise auf die zukünftige Ausrichtung der Konsumausgaben liefern. Ein Anstieg des Vertrauensindikators würde auf eine zunehmende Zuversicht der Verbraucher hindeuten, was wiederum ein positives Signal für die Wirtschaft darstellen könnte.



Die asiatischen Finanzmärkte würden heute Morgen positiv performen, ebenso der japanische Markt, nachdem die japanische Zentralbank gestern die Beibehaltung der Negativzinsen bekanntgegeben habe, ohne Hinweise auf ein mögliches Ende dieser Politik.



Der Ölpreis bewege sich heute nicht viel, wobei Brent-Rohöl bei etwa USD 79 gehandelt werde, da sich immer mehr Unternehmen der Vermeidung der Durchfahrten durch das Rote Meer anschließen würden, um Risiken aufgrund der Angriffe auf Schiffe vorzubeugen. In einem Wahljahr stünden allerdings die Chancen gut, dass US-Präsident Biden einen starken Fokus auf die Sicherung der Routen setzen werde, um die Energiepreise nicht nach oben zu treiben. Die US-Navy habe demnach schon vermehrte Patrouillen angekündigt. Bitcoin notiere bei rund USD 42.700 und Gold werde mit USD 2.040 pro Unze gehandelt.



Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) (-0,1%) sei im gestrigen Handel zuerst leicht abgerutscht, habe sich aber dann wieder erholt, nachdem das Unternehmen für das zweite Geschäftsquartal seinen Umsatzausblick gesenkt habe. Die Firma gelte als Indikator für IT-Ausgaben in der Wirtschaft.





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte erlebten gestern einen überwiegend positiven Tag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die europäischen Aktienmärkte hätten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt, obwohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nur ein moderates Plus verzeichnete und unter den Spitzenwerten der Vorwoche geblieben sei. Anschließend hätten die Märkte in Amerika zunächst zögerlich eröffnet, hätten jedoch im Laufe des Tages deutlich an Fahrt aufgenommen. Zum Börsenschluss hätten alle Hauptindizes Gewinne verzeichnet, trotz vorsichtiger Äußerungen von der FED bezüglich einer zu frühen Spekulation auf Zinssenkungen im März und einer weiterhin datenbasierten Zinspolitik. Besonders bemerkenswert sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen, der gestern seinen fünften Rekordabschluss in Folge erzielt habe. Dies deute auf einen breiter werdenden Trend hin: Immer mehr Unternehmen würden zu den Kursgewinnen beitragen. Während die Rally zu Beginn des Jahres hauptsächlich von den "Glorreichen Sieben" getragen worden sei, seien nun 78% der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Aktien über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Diese Entwicklung verdeutliche, dass auch Value-Aktien und mittelgroße Unternehmen starke Leistungen zeigen würden.