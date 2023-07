Charttechnisch betrachtet sei der EURO STOXX 50 innerhalb von zwei Wochen von der unteren Grenze des Bollinger-Bands bei ca. 4.250 Punkten wieder an die Obergrenze des Bollinger-Bands bei ca. 4.405 Punkten gesprungen. Die 4.400 Punktemarke sei seit April öfters getestet worden, habe jedoch nie nachhaltig überwunden werden können. Es bleibe spannend, ob es der EURO STOXX 50 in dieser Woche schaffe, diese wichtige Marke zu überwinden. Im vorbörslichen Handel deute sich ein positiver Wochenstart an, der zum Überwinden dieser hartnäckigen Widerstandslinie beitragen könne.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 2% zugelegt. Er habe bei 34.408 Punkten geschlossen. Alle elf Sektoren hätten Kursgewinne erzielen können, angeführt von Immobilien (+5,0%), Energie (+4,8%), Rohstoffen (+4,0%), Industrie (+3,9%) und Finanzwerten (+2,9%). Allein an der Aufzählung der Sektoren lasse sich erkennen, dass man in der vergangenen Woche eine breit angelegte Aufwärtsbewegung gesehen habe, bei der die Sektoren, die seit Jahresbeginn kaum gefragt gewesen seien, sich besonders gut entwickelt hätten. Die Analysten hätten nach sechs negativen Tagen in Folge lediglich mit einer kurzen, schwachen Gegenbewegung gerechnet.



Die US-Märkte würden zusehends die Vermeidung einer Rezession einpreisen und davon ausgehen, dass die Zinserhöhungsphase weitgehend überstanden sei - ein Widerspruch an sich und aus Sicht der Analysten ein leichtsinniges Unterfangen, zumal die US-Märkte sich einer markttechnischen Überhitzungsphase annähern würden. Aus ihrer Sicht hätten sie in dieser Woche noch technischen Rückenwind. Für den Dow Jones bedeute dies, dass er das Verlaufshoch von Mitte Dezember 2022 bei 34.932 Punkten wahrscheinlich überwinden können werde, ihm aber im Bereich von 35.500 Punkten die Luft ausgehen sollte. Dort würden die Verlaufshochs vom Frühjahr 2022 bzw. Sommer 2021 liegen. Aus Sicht der Analysten ergebe sich aktuell eine gute Möglichkeit Gewinne mitzunehmen. Perspektivisch würden sie mit einem Test der 200-Tage-Linie (die aktuell bei 33.016 Punkten verlaufe), aber letztendlich auch mit einem Bruch dieser Linie rechnen.



Zu Beginn der letzten Woche sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal ausgebrochen, sei anschließend jedoch wieder zurückgefallen. Damit stehe der Ausbruch nun auf sehr wackeligen Beinen. Anleger sollten abwarten, ob das Rentenbarometer über das Vorwochenhoch bei 135 Punkten springe. Bei einem Scheitern rücke die Unterstützung bei 132,60 Punkten in den Fokus.



Die globalen Aktienmärkte hätten das erste Halbjahr mit einem deutlichen Plus beendet, trotz der Sorge vor einer möglichen Rezession, weiterhin erhöhter Inflationsraten, der hohen Wahrscheinlichkeit auf weitere Zinserhöhungen sowie den vorherrschenden geopolitischen Risiken. Mit Blick auf das zweite Halbjahr hätten die Aktienmärkte kurzfristig noch technischen Rückenwind. Die Luft könnte dem Markt jedoch ausgehen, sobald sich eine Abschwächung der Wirtschaftsdaten und der Gewinnentwicklung in der zweiten Jahreshälfte andeute.







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche war zunächst eine Seitwärtsbewegung beim DAX zu prognostizieren, ehe sich die Kurse gegen Ende der Woche nach oben bewegten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Am Freitag sei zudem der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten gelungen. Im Wochenvergleich sei ein Plus in Höhe von 318 Punkten oder 2% zu verzeichnen gewesen. Auf der Oberseite komme es nun erneut auf die Marke von 16.300 Punkten an. Nach dem mehrmaligen Scheitern an diesem Widerstand sei ein stärkerer Rückschlag bislang ausgeblieben. Gelinge es den deutschen Standardwerten die 16.300 Punkte nachhaltig zu überwinden, würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal entstehen. Scheitere der Index hingegen erneut im Bereich des Allzeithochs und falle im Anschluss auch unter das Tief von Ende Mai bei ca. 15.630 Punkten, sollten sich Anleger auf eine Korrektur bis zur nächst tieferen Unterstützung bei rund 14.800 Punkten einstellen.Der EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.399 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 2,99% gestiegen. Der europäische Aktienmarkt habe zum Monatsausklang eine positive Gegenbewegung hingelegt und den Juni mit einem Wertzuwachs von 4,35% abgeschlossen. Seit Jahresanfang habe der EURO STOXX 50 überraschenderweise um 15,96% zulegen können. Insbesondere hätten der Reisesektor (+26%), der Technologiesektor (+25%) und der Automobilsektor (+22%) zur positiven Wertentwicklung beigetragen. Enttäuschend sei dahingehend das erste Halbjahr für den Rohstoff- (-14%), den Immobilien- (-11%) und den Energiesektor (-4%) verlaufen.