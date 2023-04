Trotz aller Robustheit: Weiterhin würden die hohen Inflationsraten die globalen Aktienmärkte belasten. Jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt würden zwar eine milde Abkühlung zeigen, aber nicht in dem Ausmaß, welches ein unmittelbares Ende des Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich machen würde. Die Verunsicherung im Bankensektor in den letzten Wochen habe dazu geführt, dass die Inflationserwartungen merklich zurückgegangen seien, da eine höhere Rezessionsgefahr wegen der zu erwartenden restriktiveren Finanzierungsbedingungen eingepreist werde. Dies sollte in den nächsten Wochen den Druck auf die Notenbanken, die Zinsen weiter zu erhöhen, eher verringern und den Aktienmärkten weitere Unterstützung liefern.



Der in seinem Ausmaß historische Zinserhöhungspfad der bedeutsamen Notenbanken der Welt habe das Risiko im Unternehmenssektor insgesamt merklich erhöht. Immerhin hätten sich die Kapitalmarktzinsen vor ca. 15 Monaten grundsätzlich noch im negativen Bereich befunden. Diesbezügliche Auswüchse seien im Bankensektor deutlich geworden, dürften aber auch in den nächsten Monaten in anderen Sektoren evident werden. Besonders Unternehmen mit hohen Verschuldungsniveaus würden in diesem Umfeld gefährdet erscheinen.



Es habe sich in den letzten Wochen bewahrheitet, dass ein Blick auf die Aktienmärkte und wie sich diese trotz einer Vielfalt an Belastungsfaktoren verhalten würden, ein sehr guter Indikator für die Verfassung der Aktienmärkte insgesamt sei. Dies spreche dafür, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung noch etwas Raum haben könnte, insbesondere da sich DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) den historischen Allzeit-Hochs nähern würden. Solche historischen Höchststände hätten oftmals eine gewisse magnetische Anziehungskraft, je näher die Indices ihnen kämen.



Trotzdem sollten die Risiken, welche zweifelslos momentan im Hintergrund wabern würden, nicht vollkommen außer Acht gelassen werden. Ihre Kursziele würden die Analysten (noch) auf unverändertem Niveau belassen. Ein deutliches Übertreffen der historischen Allzeit-Hochs würde ihre Einschätzung jedoch deutlich ändern. (12.04.2023/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Trotz vielfältiger Widrigkeiten entwickeln sich bedeutsame Teile der Weltwirtschaft deutlich robuster als noch vor einigen Wochen vermutet, so die Analysten der National-Bank AG.Dazu würden insbesondere die Volkswirtschaften der USA, Chinas und Indiens zählen. Die jüngsten Bankturbulenzen sowie beharrlich hohe Inflationsraten hätten sich bislang nicht spürbar negativ ausgewirkt. Von den deutlich gesunkenen Renditen an den Rentenmärkten in den letzten Wochen hätten an den Aktienmärkten im Besonderen die großen Tech-Schwergewichte in den USA profitiert, deren Marktkapitalisierungen - auch in Erwartung weiter sinkender Kapitalmarktrenditen - wieder deutlich gestiegen seien.