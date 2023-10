Gänzlich anders als in Europa sei der Handelstag in den USA verlaufen, zumindest hinsichtlich der Konjunkturnachrichten. Die Stimmung in der US-Industrie habe sich im September stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 49,0 Zähler gestiegen, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag mitgeteilt habe. Analyst:innen hätten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 47,9 Punkte erwartet. Der Indikator bleibe aber unter der Schwelle von 50 Punkten und signalisiere damit seit elf Monaten in Folge eine schrumpfende Industrie. Der Subindikator für die bezahlten Preise habe zudem deutlich nachgegeben. Mit 43,8 Punkten signalisiere er entgegen der allgemeinen Erwartung im Vorfeld eine spürbare Abwärtsdynamik in der Preisentwicklung. Ökonomen hätten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Diese disinflationäre Entwicklung sei für die weitere Ausgestaltung der US-Geldpolitik von Bedeutung und beflügelte die Zinserwartungen bzw. die Erwartung einer anhaltend straffen Geldpolitik.



US-Notenbankpräsident Jerome Powell habe gestern an einer Diskussionsrunde unter anderem mit Arbeitern und Inhabern kleiner Geschäfte teilgenommen, sei dabei aber nicht auf die konkrete Geldpolitik eingegangen. Die US-Börsen seien insgesamt eher verhalten in den neuen Monat gestartet, wobei ausgerechnet der zinssensitivere NASDAQ 100 am signifikantesten habe zulegen können.



Die asiatischen Börsen hätten sich zu Beginn der Feiertagswoche relativ ruhig gezeigt, würden heute Morgen aber einheitlich im Minus liegen. Die frühen Indikationen für die europäischen Börsen würden sich dieser Dynamik anschließen und aktuell einen schwächeren Handelsstart im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen signalisieren. Datenseitig dürften die Impulse aber erneut aus den USA kommen. Die heute zur Veröffentlichung anstehende Quote der offenen Stellen sei einer der von der FED am genauesten beobachteten Indikatoren für die Lage am Arbeitsmarkt.



In Erwartung eines Treffens des Ölkartells Opec+ am Mittwoch seien die Ölpreise zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht. Die Preise für die Nordseesorte Brent und die leichte US-Sorte WTI hätten gestern mit 4,93% bzw. 2,17% beide im Minus gelegen. Dem Vernehmen nach werde die Opec+ ihre bisherige Politik der starken Förderkürzungen nicht verändern. Der Goldpreis habe seinen Abwärtstrend vorerst fortgesetzt. Die Feinunze notiere derzeit im Bereich von USD 1.820 und damit auf dem tiefsten Stand seit März. Ein konträres Bild zeige sich beim Bitcoin, der den Kursausbruch vom Wochenende habe halten können und nun im Bereich von USD 27.600 notiere. (03.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Auftakt in das Schlussquartal 2023 verlief für die globalen Aktienmärkte eher durchwachsen: Nach einer durchaus freundlichen Eröffnung drehten die europäischen Märkte am Montag schnell wieder ins Minus, die Euphorie über den abgewendeten "Government Shutdown" in den USA währte nur kurz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Stattdessen hätten sich weiterhin Konjunktursorgen breitgemacht. Käufer:innen hätten sich angesichts steigender Zinsen mit dem Einstieg in Aktien zurückgehalten und auf niedrigere Kurse gesetzt, auch weil Anleihen zunehmend an Attraktivität gewinnen würden. Zudem dürften viele Anleger in Deutschland am Brückentag zum Tag der Deutschen Einheit der Börse ferngeblieben sein. Am heutigen Dienstag werde in Deutschland zwar gehandelt, aber die Nachrichtenlage von Unternehmensseite bleibe wie gestern recht dünn. So sei es nicht verwunderlich gewesen, dass die europäischen Börsen mangels Impulse nachgegeben hätten. DAX am Montagabend mit einem Minus von 0,91% geschlossen. Damit habe sich der Leitindex wieder dem lokalen Tief vom Donnerstag der Vorwoche genähert. Ähnlich sei es dem EURO STOXX und dem ATX ( ISIN AT0000999982 WKN 969191 ) ergangen, die um 0,89% bzw. 1,27% nachgegeben hätten. Letzterer liege seit gestern wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang.