Nun bleibe Qualität in der Regel nicht lange unbemerkt und Qualitätsaktien seien meist entsprechend hoch bepreist. Einstiegschancen für Anleger würden sich nach Ansicht Florentin-Lees immer dann ergeben, wenn der Markt die weitere Entwicklung bestehender Qualitätsunternehmen falsch einschätze. "Der Markt erwartet, dass durch den Wettbewerbsdruck die finanzielle Produktivität eines Unternehmens im Laufe der Zeit nachlässt", erläutere der Experte. Dies spiegele sich über kurz oder lang im Aktienpreis wider.



"Der Markt tendiert häufig dazu, qualitativ hochwertige Unternehmen abzuwerten, wenn ihre Fähigkeit, die finanzielle Produktivität aufrechtzuerhalten, gefährdet erscheint", sage Florentin-Lee. Der Markt liege mit seinen Einschätzungen jedoch nicht immer richtig. Im Gegenteil: "Es gibt Qualitätsunternehmen, die dem Wettbewerb sehr wohl standhalten und ihre hohe Reinvestitionsquote deutlich länger beibehalten können als es der Markt erwartet", so der Portfoliomanager. Die Kunst bestehe darin, solche Fehlbewertungen zu erkennen.



Dazu gelte es im ersten Schritt, die bestehenden Wettbewerbsvorteile von finanziell hoch produktiven Unternehmen kritisch zu betrachten und ihre Beständigkeit für die Zukunft zu bewerten. "Kennzeichen eines Qualitätsunternehmens ist, dass es über einen oder mehrere klare Wettbewerbsvorteile verfügt", sage Florentin-Lee. Das könnten unter anderem eine starke Marke sein, Netzwerkeffekte, Skalierungsmöglichkeiten, technologischer Vorsprung oder hohe regulatorische Barrieren in der Branche, in der das Unternehmen angesiedelt sei.



"Eine weiterer Wettbewerbsvorteil kann die Kontrolle über eine knappe Ressource sein", führe Florentin-Lee aus. "In unserer heutigen digitalen Welt ist das mehr und mehr das Eigentum von Daten." Solche Wettbewerbsvorteile würden als wirtschaftlichen Gräben fungieren, die Qualitätsunternehmen vor dem Wettbewerbsdruck abschirmten, da sie einem Unternehmen Preissetzungsmacht verleihen könnten.



Im zweiten Schritt gehe es um die Bewertung einer Qualitätsaktie: Anleger sollten sich aus Sicht Florentin-Lees davor hüten, Qualitätsunternehmen zu teuer zu kaufen. Selbst für ein fundamental solides Unternehmen könne man zu viel bezahlen, und dafür letztlich abgestraft werden. "Ein Blick auf die vergangenen 25 Jahre zeigt eindeutig, dass die Kombination von finanzieller Produktivität und angemessener Bewertung ein wirkungsvoller Ansatz für Investitionen ist", so der Aktienexperte.



Der Kauf von erstklassigen Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt gehandelt würden, könne Anlegern potenziell hohe Renditen bescheren. "Umgekehrt darf man sich auch nicht von sehr günstigen Bewertungen verführen zu lassen, denn oft sind Unternehmen nicht ohne Grund günstig", erkläre Florentin-Lee. Um das beurteilen zu können, führe kein Weg an einer gründlichen Fundamentalanalyse vorbei.



"Wir sind überzeugt, dass Qualität sich langfristig durchsetzt", resümiere der Experte. "Mittel- bis langfristig ist die finanzielle Produktivität eines Unternehmens die wichtigste Triebkraft für stabile bzw. steigende Erträge und Aktienkurse." (26.03.2024/ac/a/m)







