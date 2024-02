Bei den Technologiewerten sehe das Aktienteam von DPAM Potenzial für eine erneute Beschleunigung im Cloud-Sektor sowie für die weitere Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Im Halbleiterzyklus stehe eine Wende zum Besseren bevor; bei energieeffizienten Lösungen sei gar ein Superzyklus möglich.



In der Biopharmabranche hätten zuletzt kurzfristige Herausforderungen ihre Spuren am Markt hinterlassen. Das Wachstum habe sich nach dem außergewöhnlichen Auftrieb im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verlangsamt. Das Klima für Biotech-Finanzierungen habe sich ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung in China verschlechtert. Zudem hätten Pharmakunden ihre Lagerbestände abgebaut. Mittel- bis langfristig jedoch sei das Aktienteam von DPAM optimistisch, insbesondere im Hinblick auf den erwarteten Übergang vieler Zell- und Gentherapien in das kommerzielle Stadium.



Im Finanzbereich setze das Aktienteam von DPAM vor allem auf Dienstleister, die gut positioniert seien, um von der bevorstehenden Refinanzierungswelle zu profitieren. Zudem zeige sich die Reisebranche weiterhin robust.







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Zukunft sind wir optimistisch gestimmt, was ausgewählte Titel in den verschiedenen Branchen angeht, so das globale Aktienteam von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Strategie des Aktienteams von DPAM bestehe darin, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die von strukturellen Wachstumstreibern profitieren würden, einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen hätten und hohe Gewinnspannen erzielen würden. Diese Merkmale würden die Zuverlässigkeit des Gewinnwachstums erhöhen, was im Falle von Gewinnwarnungen Kursverluste begrenzen könne.