Im Gegensatz zu 2022 hätten Wachstumsaktien wieder besser performt als Substanzwerte. Vor allem sieben große Wachstumswerte hätten in den USA den Markt angetrieben. Diese als "Glorreiche 7" (Magnificent 7) bekannten Titel würden von den Fortschritten bei auf Künstlicher Intelligenz basierenden Technologien profitieren. Sie würden aus den Sektoren Technologie, Nicht-Basis-Konsumgüter und Kommunikation stammen und sich alle im NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) befinden. Der Index liege zur Jahresmitte fast 40 Prozent im Plus und habe damit das beste erste Halbjahr in seiner Geschichte hinter sich. Zu den Verlierern zähle hingegen der Energiesektor, der 2022 noch triumphiert habe.



Aus Bewertungssicht hätten Aktien an Attraktivität eingebüßt. Die Kurse seien gestiegen, die Erwartungen an das Gewinnwachstum seien jedoch niedrig. Daher seien die Kurs-Gewinn-Verhältnisse jetzt höher, Aktien also teurer geworden. Auch im Vergleich zu Anleihen seien sie unattraktiver geworden. Das Yield Gap - die Gewinnrendite von Aktien minus der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen - sei unter seinen langfristigen Durchschnitt gefallen.



"Wir sehen für das zweite Halbjahr dennoch Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen, auch wenn diese aufgrund der bereits deutlichen Kurszuwächse in den vergangenen Monaten begrenzt ausfallen dürften", so Carstensen. Als einen positiven Kurstreiber sehe er systematische Anlagestrategien, die bislang noch in Aktien unterinvestiert seien, bei anhaltend niedriger Volatilität aber zum Einstieg gezwungen seien. Wenn sich zudem verstärkt andeute, dass die Notenbanken wieder Zinssenkungen in Betracht ziehen und die Unternehmensgewinne besser ausfallen würden als erwartet, könne es sogar Überraschungspotenzial an den Märkten geben.



Auf Sektorebene sollten Portfolios seiner Ansicht nach breit aufgestellt sein: "Wir sehen weiteres Potenzial für Wachstumsunternehmen, etwa aus den Sektoren Technologie, Kommunikation und Nicht-Basis-Konsumgüter." In Europa habe Bergos jüngst den Industriesektor auf ein Übergewicht hochgestuft. "Der Sektor profitiert unter anderem vom Net Zero Industry Act der EU und weiteren Vorschriften, die die Umstellung auf erneuerbare Energien vorantreiben", erläutere Carstensen. (11.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken ersten Halbjahr sieht Frederik Carstensen, Chief Equity Strategist bei Bergos, für globale Aktien eher begrenzte Chancen für den Rest des Jahres.Aufwärtspotenzial sei aber dennoch vorhanden. US-Wachstumswerte hätten 2023 wieder die Kurstreiber-Funktion übernommen und würden nachgefragt bleiben. In Europa hätten Industriewerte an Attraktivität gewonnen. Japan kehre in die Portfolios der Investoren zurück.