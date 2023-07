Zwar würden die Zinserhöhungen bereits die Wirtschaftsaktivität in vielen Sektoren belasten und viele Haushalte hätten begonnen, ihre während der Pandemie angesammelten Ersparnisse anzubrechen. Es sei allerdings fraglich, ob dies letztendlich zu einer Rezession führe - und selbst wenn ein Abschwung eintreten sollte, deute alles darauf hin, dass er im Vergleich zu den jüngsten historischen Standards mild ausfallen werde. Winograd erwarte deshalb keinen scharfen Rückgang, sondern eine längere Phase unterdurchschnittlichen Wachstums, die bis 2024 andauern werde.



Es möge seltsam klingen, doch ausgerechnet die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit sei die Ursache für die schleppende Konjunktur. Denn: Ein robustes Wachstum, insbesondere auf den Arbeitsmärkten, bedeute, dass die Inflation weltweit nur langsam zurückgehen dürfte. Eine hartnäckige Inflation wiederum werde die Zentralbanken wahrscheinlich dazu zwingen, die Zinssätze stärker als erwartet anzuheben und die Leitzinsen erst einmal in einem restriktiven Bereich zu halten.



So hätten sich die Zentralbanken mehrerer Länder, insbesondere Australiens und Kanadas, bereits gezwungen gesehen, die Zinssätze wieder anzuheben, nachdem sie in Erwartung nachlassender Inflationsrisiken ein Ende der Straffung signalisiert hätten. Sowohl die Federal Reserve (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) hätten angedeutet, dass die Zins-Endrate wahrscheinlich höher ausfallen werde als erwartet. Außerdem habe sich die Bank of England (BoE) mit einer erneuten Beschleunigung der Inflation konfrontiert gesehen, was zu einem wesentlich höheren Zinsprofil geführt habe als ursprünglich angenommen.



Grundsätzlich sei aus Sicht der Märkte ein anhaltend unter dem Trend liegendes Wachstum Grund zur Vorsicht, aber nicht zur Panik.



Der laufende geldpolitische Straffungszyklus habe zwar noch nicht zu dauerhaften Störungen an den Finanzmärkten geführt, aber die Vergangenheit zeige, dass Straffungszyklen oft in finanziellen Turbulenzen enden würden. Auch China bleibe ein Abwärtsrisiko. Das Wachstum habe zwar kurzzeitig angezogen, als die Null-COVID-19-Politik des Landes aufgehoben worden sei. Die jüngsten Daten würden jedoch darauf hindeuten, dass zusätzliche politische Anreize erforderlich sein würden, um die Wirtschaft auf Kurs zu halten. Sollte dieser Stimulus zu gering ausfallen oder zu spät kommen, könnte sich eine harte Landung Chinas als disruptiv erweisen. Und natürlich sei die für die gesamte westliche Welt erwartete Disinflation noch keine Realität. Zwar werde die Inflation sich im Laufe des Jahres verlangsamen, der Weg zum Inflationsziel sei allerdings noch lang. (11.07.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft hat sich im zweiten Quartal als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, so Eric Winograd, Director-Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Seitdem hätten sich die Aussichten zwar nicht wesentlich verbessert, doch die Abwärtsrisiken in Bezug auf den schleppenden Wachstumspfad, der nach wie vor unser Basisszenario darstelle, hätten eindeutig abgenommen. Das Risiko einer bevorstehenden harten Landung der Wirtschaft sei heute geringer als noch vor drei Monaten.Entscheidend für diese Widerstandsfähigkeit sei in den entwickelten Volkswirtschaften vor allem der Arbeitsmarkt. Das Beschäftigungswachstum sei nach wie vor stark, die Arbeitslosigkeit niedrig und das Lohnwachstum habe in den meisten großen Volkswirtschaften mit der Inflation Schritt gehalten, wobei Großbritannien eine Ausnahme darstelle. Dies ermögliche es Privathaushalten, Unebenheiten im Konjunkturzyklus zu glätten und schwierige Phasen zu überstehen.