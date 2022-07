Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Global-Gateway-Initiative der EU ist eine erfreuliche Ankündigung der Europäischen Kommission, so Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt & Project Finance bei NN Investment Partners.



Sie werde voraussichtlich staatliche Fördermittel in Höhe von ca. 300 Mrd. EUR für die Entwicklung bestimmter sozial und ökologisch ausgerichteter Infrastrukturbereiche bereitstellen, darunter soziale Infrastruktur, Verkehr, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Das Infrastructure-Debt-Team von NN IP befasse sich mit genau diesen Sektoren als Kernbestandteil seiner nachhaltigen Anlagestrategie. Man erinnere jedoch an die tatsächliche Wirkung von Ankündigungen ähnlicher Infrastrukturausgaben in der jüngeren Vergangenheit, wie etwa des Juncker-Plans im Jahr 2014. Während solche Ankündigungen von Politikern bekanntlich schnell erfolgen würden, dauere die Umsetzung von Infrastrukturprojekten aufgrund der langen Vorlaufzeiten für detaillierte Planungen, Grundstückskäufe, Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Einbeziehung von Interessengruppen und öffentliche Konsultationen usw. in der Regel viele Jahre. Nichtsdestotrotz würden NN Investment Partners diese Ankündigung begrüßen und seien der Ansicht, dass sie den europäischen Infrastruktursektor in den kommenden Jahren fördern werde. (29.07.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.