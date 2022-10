Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

1,472 EUR +14,11% (07.10.2022, 16:49)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

1,448 EUR +14,83% (07.10.2022, 16:36)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (07.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Global Fashion Group gehört. Das Papier des Online-Modehändlers sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Die GFG habe den Verkauf seines Lamoda-Geschäfts mit Aktivitäten in Russland, Kasachstan und Weißrussland verkündet. Die Global Fashion Group-Aktie lege zweistellig zu, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 07.10.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie: