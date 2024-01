NASDAQ OTC-Aktienkurs Global Atomic-Aktie:

2,54 USD +1,76% (29.01.2024)



ISIN Global Atomic-Aktie:

CA37957M1068



WKN Global Atomic-Aktie:

A2JAQL



Ticker-Symbol Global Atomic-Aktie:

G12



NASDAQ OTC-Symbol Global Atomic-Aktie:

GLATF



Kurzprofil Global Atomic:



Global Atomic Corp. (ISIN: CA37957M1068, WKN: A2JAQL, Ticker-Symbol: G12,Nasdaq OTC-Ticker: GLATF) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das eine Kombination aus hochgradiger Uranminenerschließung und Zinkkonzentratproduktion anbietet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Urangeschäft und dem EAFD-Geschäft. (30.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Global Atomic-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity nehmen die Coverage der Aktie von Global Atomic Corp. (ISIN: CA37957M1068, WKN: A2JAQL, Ticker-Symbol: G12,Nasdaq OTC-Ticker: GLATF) mit dem Votum "speculative buy" auf.Global Atomic, das das Projekt der hochgradigen Uranlagerstätte Dasa in der Republik Niger vorantreibe, halte auch eine 49%-ige Beteiligung an dem Joint Venture Befesa Silvermet Turkey, einem Zinkkonzentratbetrieb in der Türkei. Canaccord bezeichne die Aktie als eine attraktive Investition für Investoren, die ein Engagement in Uran durch ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium mit einem kurzfristigen Weg zur Produktion suchen würden.Die Analysten von Canaccord Genuity haben die Coverage der Global Atomic-Aktie mit "speculative buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 4,75 CAD. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze Global Atomic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Global Atomic-Aktie:2,45 EUR +4,52% (30.01.2024, 14:27)