Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,631 EUR -0,34% (19.04.2023, 21:01)



LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

4,9435 GBP -0,73% (19.04.2023, 17:35)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (19.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Das Schweizer Rohstoffunternehmen umwerbe die Aktionäre der kanadischen Bergbaufirma Teck, mit der es fusionieren wolle. Es habe den B-Aktionären am Mittwoch in einem offenen Brief eine Verbesserung seines Angebots in Aussicht gestellt. Das Angebot umfasse bislang 23 Mrd. USD.Glencore wolle das kombinierte Kohlegeschäft nach der Fusion in einem neuen Unternehmen "CoalCo" ausgliedern, der Rest solle als "MetalsCo" weitermachen. Die Kontrollmehrheit an Teck würden jedoch die japanische Sumitomo Metal Mining und die Keevil-Familie über die stimmgewichtigen A-Aktien halten. Sowohl sie als auch das Management von Teck würden die Avancen von Glencore bislang ablehnen.Nachdem Glencore mit dem offenen Brief für den Zusammenschluss geworben habe, habe sich auch das Teck-Management mit einem Brief an die Aktionäre gerichtet und bekräftige darin die ablehnende Haltung zum Deal. Der Vorschlag von Glencore habe sich im Kern nicht verändert, argumentiere Teck in dem am Mittwochnachmittag publizierten Brief. Das Angebot sei nach wie vor auf demselben Niveau wie zuvor zu tief bewertet, habe dieselbe mangelhafte Struktur und beinhalte weiterhin wesentliche Risiken bezüglich der geplanten Ausführung.Das Angebot sei nie endgültig gewesen, habe Glencore in dem Brief an die Aktionäre geschrieben. Verbesserungen seien deshalb nicht ausgeschlossen. Das bisherige Angebot laute für die Teck-Aktionäre: ein Anteil von 24% an dem Gemeinschaftsunternehmen MetalsCo und an der CoalCo entweder auch 24% oder 8,2 Mrd. USD bar.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: