NASDAQ OTC-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,85 USD -2,66% (02.11.2022, 20:32)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (03.11.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Tesla will langfristig um 50 Prozent pro Jahr wachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF).Um diese ehrgeizigen Wachstumspläne zu erfüllen, sei der Elektrobauer auf Unmengen von Batterierohstoffen angewiesen. Tesla-Chef Elon Musk habe daher bereits vor einigen Monaten erklärt, dass Tesla wegen der steigenden Lithium-Preise möglicherweise direkt in das Bergbau- und Raffineriegeschäft einsteigen könnte. Eine Alternative wäre eine Beteiligung an einem Unternehmen, das in dem Sektor tätig sei.Eine solche habe Tesla anscheinend mit dem in der Schweiz ansässigen Bergbauunternehmen und Rohstoffhändler Glencore ausgelotet. Unter Berufung auf "zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen" habe die "Financial Times" erklärt, dass Gespräche über den Kauf einer 10- bis 20-prozentigen Beteiligung von Tesla an Glencore im vergangenen Jahr begonnen und bis vergangenen März angedauert hätten, als Gary Nagle, Chief Executive von Glencore, Teslas Fabrik in Fremont, Kalifornien, besucht habe. Hintergrund sei der Versuch des Elektroautoherstellers, die Versorgung mit Batteriematerialien wie Kobalt, Lithium und Nickel sicherzustellen. Es sei jedoch keine Einigung erzielt worden - angeblich auch wegen Bedenken Teslas, wonach Glencore im Widerspruch zur Umweltbotschaft des Unternehmens stehe.An der Börse habe die Nachricht nur kurz für Aufsehen gesorgt, dann hätten sich die Gemüter schnell wieder beruhigt, vielleicht auch, weil die Schweizer kürzlich die Produktionsziele gesenkt hätten. Doch seien die wohl weitgehend erwartet worden. Daher blieb der langfristige Aufwärtstrend intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2022)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:5,89 EUR -0,59% (03.11.2022, 10:31)LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:511,50 GBP -0,51% (03.11.2022, 10:18)