Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,593 EUR -1,11% (21.04.2023, 13:59)



LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

4,96 GBP -1,18% (21.04.2023, 13:43)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (21.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Der Rohstoffriese Glencore gebe sich nach einem ersten Quartal mit teils gesunkenen Fördermengen weiterhin zuversichtlich. Die Fördermengen der einzelnen Rohstoffe hätten sich im ersten Quartal unterschiedlich entwickelt, wie der am Freitag veröffentlichte Produktionsbericht zeige. So sei im Vergleich zum Vorjahr weniger Kupfer, Zink, Kohle, Nickel und Blei gefördert worden.Bei Gold und Silber sei ebenfalls weniger geschürft worden. Dagegen habe Glencore mehr Kobalt und Ferrochrom aus dem Boden geholt. Was die einzelnen Rohstoffe anbelange, so habe der Rückgang beim Kupfer laut Glencore etwa an Verzögerungen im Zusammenhang mit ungünstigen Wetterbedingungen bei der Antamina-Mine in Peru gelegen. Bei der Kohle wiederum spiegle der Rückgang vor allem die kurzfristigen Auswirkungen einer kommunalen Blockade in Cerrejón (Kolumbien) wider. Außerdem habe es beim Abbau in Südafrika "geologische Anomalien" gegeben.Was das Handelsgeschäft anbelange, so habe sich dieses im ersten Quartal grundsätzlich weiterhin gut entwickelt, insbesondere im Bereich der Energieprodukte, so Glencore. Würde die Leistung auf das Gesamtjahr hochgerechnet, dürfte das obere Ende der langfristigen bereinigten Gewinnprognose vor Zinsen und Steuern von 2,2 bis 3,2 Milliarden Dollar deutlich übertroffen werden, so die Mitteilung weiter.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Glencore im Zuge der Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Die Produktion des Rohstoffkonzerns im ersten Quartal sei schwach gewesen, aber die Ziele für das laufende Jahr habe Glencore bekräftigt, habe Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: