Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,485 EUR +2,72% (04.08.2022, 18:34)



LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

459,75 GBP +3,07% (04.08.2022, 17:35)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,58 USD +2,67% (04.08.2022, 17:21)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (04.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bergbau- und Handelskonzern Glencore wolle zusätzliche 4,5 Milliarden Dollar an die Investoren zurückgeben, einschließlich eines Aktienrückkaufs in Höhe von 3 Milliarden Dollar. Glencore habe einen Rekord-Halbjahresgewinn gemeldet, der hauptsächlich auf die hohen Kohlepreise zurückzuführen sei.Im Gegensatz zu seinen Bergbaukonkurrenten, die sich dem Druck der Investoren beugen würden, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, fördere Glencore Thermalkohle, deren Preise aufgrund der Knappheit während der langwierigen COVID-bedingten Sperrungen und des Krieges in der Ukraine Rekordhöhen erreicht hätten, und handle mit Millionen Barrel Rohöl pro Jahr.Der Vorstandsvorsitzende Gary Nagle habe gegenüber Reportern erklärt, dass die sehr hohen Kohlepreise die Erträge von Glencore aus dem Industriegeschäft erheblich gesteigert hätten, obwohl er auch darauf hingewiesen habe, dass die Gruppe weiterhin Inflationsdruck in ihrem gesamten Geschäft verspüre, der einen "beständigen Gegenwind" darstelle.In den Aktionärserträgen von 4,5 Milliarden Dollar sei auch eine Sonderdividende von 1,45 Milliarden Dollar enthalten, womit sich die Ausschüttung im Jahr 2022 auf 8,5 Milliarden Dollar erhöhe. Das Unternehmen habe im Februar eine Ausschüttung von 4 Milliarden einschließlich einer Dividende und eines Aktienrückkaufs im Wert von 550 Millionen Dollar angekündigt."Es gebe keine schnelle Lösung für die Probleme, die die Energiemärkte plagen, und dies sollte die Preise für Kohle und LNG in der zweiten Jahreshälfte auf einem hohen Niveau halten", habe Joshua Warner, Marktanalyst bei City Index, gesagt.Die Glencore-Aktie sei zuletzt mit den Preisen für Industriemetalle etwas zurückgekommen. Doch angesichts der weiter starken Aussichten bleibt das Papier ein attraktives Investment im Rohstoffsektor, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Glencore-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: