Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

6,397 EUR +1,98% (08.12.2022, 22:02)



LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

548,60 GBp +1,54% (08.12.2022, 17:35)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (08.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Der Bergbau- und Rohstoffkonzern habe seine Pläne für eine riesige Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland aufgegeben. Der Abbau in der Valeria-Tagbaumine hätte 2024 beginnen sollen, es wäre eine der größten Minen des Landes gewesen.Glencore plane, das Projekt aus dem laufenden Genehmigungsverfahren herauszunehmen, habe das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt. Der Konzern habe den Schritt in der Mitteilung mit globalen Unsicherheiten begründet. Zudem stehe die Entscheidung im Einklang mit der Strategie, die vom Rohstoffkonzern verursachten Treibhausgasemissionen zu senken. Glencore wolle die Emissionen bis 2035 um die Hälfte reduzieren. Bis 2050 habe sich das Unternehmen ein Netto-Null-Ziel gesetzt.Der Konzern habe vor wenigen Tagen an einem Investorentag erklärt, bis zum Jahr 2035 zwölf Kohleminen stillzulegen. Glencore betreibe 26 Kohleminen, die meisten davon in Australien, wie auf der Website des Unternehmens stehe.Es würden allerdings auch handfeste finanzielle Gründe hinter dem Entscheid gegen das Valeria-Projekt stecken: Die im Juli im Haushalt des australischen Bundesstaats Queensland eingeführten außerordentlichen Lizenzgebührenerhöhungen. "Die höheren Lizenzgebühren waren mit ein Grund für diese Entscheidung", habe eine Firmensprecherin zur Nachrichtenagentur AWP gesagt. In der Valeria-Mine wären gemäß früheren Plänen von Glencore jährlich bis zu 20 Mio. Tonnen thermische und metallurgische Kohle gefördert - und das rund 35 Jahren lang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: