LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

514,30 GBp +3,83% (01.03.2023, 16:57)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Die starken Einkaufsmanagerindices in China würden für gute Laune an den Märkten sorgen, gleichzeitig verharre die Inflation in Deutschland auf hohem Niveau, was auf die Stimmung drücke. Die Glencore-Aktie lasse dies kalt und sie springe über eine wichtige Marke.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore nach dem Geschäftsbericht zum Jahr 2022 von 640 auf 630 GBp gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Vom aktuellen Niveau entspreche dies einem weiteren Kurssteigerungspotenzial von 23%.Nachdem der Jahresstart bei der Glencore-Aktie schwach ausgefallen sei, ziehe der Titel jetzt wieder an. Mit dem heutigen Sprung über die 200-Tage-Linie bei der psychologisch wichtigen 500-GBp-Marke sei ein frisches Kaufsignal generiert worden. Zugleich sei die massive Unterstützungszone in diesem Bereich bestätigt worden. Die Glencore-Aktie befinde sich auch auf der Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 10 Euro und einem Stopp bei 5 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)