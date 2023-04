Börsenplätze Glencore-Aktie:



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (14.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Der schweizerische Rohstoffkonzern Glencore bekomme bei der geplanten Übernahme des kanadischen Bergbauunternehmens Teck laut Insidern Unterstützung von dessen größtem Aktionär. Die China Investment Corporation (CIC) habe sich für Glencores Übernahmeangebot ausgesprochen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Das Geschäft würde es den Anlegern ermöglichen, gegen Bargeld aus ihrem Kohle-Engagement auszusteigen.CIC ziehe das Angebot von Glencore einer Aufspaltung von Teck vor, habe es weiter geheißen. Der chinesische Staatsfonds verfüge über einen Anteil von rund zehn Prozent der Klasse-B-Aktien von Teck und damit über ein erhebliches Stimmgewicht.Glencore wolle Teck kaufen und das zusammengeführte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abspalten. Dafür habe der Rohstoffkonzern bereits zwei Offerten unterbreitet. Zuletzt habe er den Aktionären für ihre Aktien einen Anteil von 24 Prozent an der künftigen "MetalsCo" sowie 8,2 Milliarden Dollar in bar angeboten. Der Teck-Verwaltungsrat habe seinen Aktionären am Donnerstag einstimmig geraten, diese Offerte abzulehnen.Die Aktien von Teck Resources könnten in jedem Fall am heutigen Freitag wieder zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 2,3 Prozent nach oben. Die Aktie von Glencore zeige sich nahezu unverändert."Der Aktionär" bleibt für den Titel langfristig optimistisch. Gelinge die Übernahme, wäre dies langfristig ganz klar optimistisch zu werten. Im Zuge der Korrektur Anfang März sei das Papier jedoch unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht. Auf die Watchlist setzen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 14.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link