Börsenplätze Glencore-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

5,134 EUR +0,69% (07.07.2023, 16:49)



LSE-Aktienkurs Glencore-Aktie:

439,05 GBp +1,46% (07.07.2023, 16:39)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



LSE-Symbol Glencore-Aktie:

GLEN



NASDAQ OTC-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (07.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Erst am Donnerstag habe die Research-Abteilung der Deutschen Bank ihr Rating für Glencore bestätigt. Nur einen Tag später hätten fünf weitere Analyse-Häuser ihre Einschätzung zum Rohstoff-Unternehmen abgegeben. Allesamt hätten sich positiv geäußert und sähen für die nächsten zwölf Monate ein deutliches Kurspotenzial.Die Deutsche Bank habe Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Britischen Pence belassen. Die Meinungen über die Offerte für das Stahlkohlegeschäft des kanadischen Bergbauunternehmens Teck seien zwar auseinandergegangen, habe Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er halte es jedoch für möglich, dass sich Glencore in zwei getrennte Kohle- und Metallbereiche aufteilen könnte.Am Freitag hätten unter anderem Bernstein und Jefferies mit Kaufempfehlungen nachgelegt. Ihre Kursziele lägen bei 615 bzw. 550 Pence.Ohnehin seien die von "Bloomberg" befragten Analysten sehr bullish für Glencore eingestellt. Von allen 14 Experten rate lediglich Jon Mills von Morningstar nicht zum Kauf. Das durchschnittliche Zwölfmonatskursziel liege mit 557 Pence rund 28 Prozent über dem gegenwärtigen Kurs von 433 Pence.Auch wenn die Einschätzungen der Analysten mit einer Ausnahme alle bullish seien, stehe die Glencore-Aktie derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Der Chart sendet noch keine klaren Signale eines Ausbruchs, weshalb Anleger vorerst abwarten sollten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link