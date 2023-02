Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (24.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, London Stock Exchange-Symbol: GLEN, NASDAQ OTC-Symbol: GLCNF) unter die Lupe.Die Glencore-Aktie sei ein Dauerbrenner. Trotz hoher Inflation und dem Krieg in der Ukraine habe das Bergbau-Unternehmen stetig weiter zulegen können. Nun stehe ein neues Projekt in den USA bevor, das bereits Ende 2023 eröffnet werden solle. Zudem gebe es eine erfreuliche Nachricht für Anleger, die bereits investiert seien.Glencore wolle in Kooperation mit Zeb Metals in den USA eine Recyclinganlage für Aluminiumschrott und -schlacke errichten. Die Anlage in der Region Charleston, South Carolina, solle Ende 2023 eröffnet werden, habe "Argus Media" berichtet. Die Informationen sollten von Insidern stammen. Die Investition sei Glencores erster Vorstoß in das Recycling von Aluminiumschrott, heiße es weiter.Außerdem habe das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt. Dieses solle bis zur Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse abgeschlossen werden.Die Zukunftsaussichten seien mit diesen beiden News alles andere als schlecht. Das würden auch die Analysten honorieren. Lediglich zwei von 18 Experten, die die Aktie laut "Bloomberg" covern würden, würden Glencore "nur" zu halten empfehlen. Der Rest rate zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6,30 Britischen Pfund. Dieses liege rund 27 Prozent über dem aktuellen Kurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: