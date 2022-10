L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.880,00 EUR -1,61% (13.10.2022, 11:57)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (13.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Givaudan: Umsatzdynamik in Q3 merklich nachgelassen - AktienanalyseDer Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) hat im dritten Quartal überraschend deutlich an Schwung verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das organische Wachstum habe bei 5,8 Prozent gelegen, nach 7,9 Prozent im Vorquartal. Analysten hätten mit einem Wert von 7,3 Prozent gerechnet. Dennoch bleibe der Genfer Konzern nach neun Monaten mit einem Zuwachs von 6,1 Prozent bequem oberhalb der mittelfristig angepeilten Wachstumsbandbreite. Diese sehe ein organisches Wachstum von vier bis fünf Prozent vor und sei als Ziel bestätigt worden. Zudem wolle der Givaudan auch künftig einen freien Cashflow von mindestens zwölf Prozent des Umsatzes erwirtschaften."Wir sind sehr zufrieden mit dem anhaltend soliden Wachstum in all unseren Geschäftsbereichen in einem nach wie vor schwierigen Umfeld", so Konzernchef Gilles Andrier. Angaben zur Ergebnisentwicklung habe Givaudan nach neun Monaten wie üblich keine gemacht. Das Unternehmen habe aber betont, man sehe sich weiter "voll auf Kurs", die gestiegenen Kosten via Preiserhöhungen vollständig auszugleichen.Für Anleger offenbar nur ein schwacher Trost, die verfehlten Umsatzerwartungen hätten schwerer gewogen. Die Aktie habe deutlich nachgegeben - und liege damit seit Jahresbeginn nun mehr als 40 Prozent im Minus. Zum Vergleich: Der SMI habe 2022 bisher "nur" 20 Prozent verloren. Trotz der historisch eher untypischen Performance-Diskrepanz würden viele Analysten keinen Grund sehen, die Aktie zu kaufen - und würden dabei unter anderem auf die Energiekrise verweisen, die die Produktion der europäischen Chemieunternehmen wohl noch länger beeinträchtigen dürfte. Da auch das Chartbild weiter angeschlagen sei, könnten mutige Anleger auch jetzt noch ein Short-Investment wagen. (Ausgabe 40/2022)Börsenplätze Givaudan-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:2.800,00 CHF -1,13% (13.10.2022, 11:50)